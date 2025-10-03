Cleveland Cavaliers: previsão real da temporada 2025/26 da NBA

A grande temporada regular do Cleveland Cavaliers deu uma ideia do que o time pode fazer na NBA em 2025/26. É sobre ser mais daquilo e menos do que aconteceu nos playoffs. Afinal, cair para o Indiana Pacers, levando viradas, não estava nos planos do técnico Kenny Atkinson.

Mas o Cavaliers parece ainda mais forte para 2025/26. Afinal, o Leste está mais fraco, aquele papo que você já leu ou escutou em demasia nos últimos tempos. Só que o Cavs é melhor do que aquela fase de mata-matas mostrou. Deixou o time em estado de alerta, pois sabem que é possível fazer um papel bem melhor. A capacidade está ali.

O clima, portanto, não é de “já ganhou”. É muito mais de “temos de fazer o trabalho”. A NBA é cruel com times que lideram toda a temporada, mas falham nos playoffs. É preciso ter na memória o que não fazer e é em cima disso que Atkinson vai trabalhar com seus jogadores para a nova campanha.

É fato que o Cavaliers fez poucas mudanças em seu elenco para a temporada 2025/26 da NBA, mas foram pontuais. Donovan Mitchell, todo mundo sabe que é o grande nome da companhia, enquanto Evan Mobley vai assumindo cada vez mais o protagonismo. O Cavs conta com um dos melhores elencos do Leste e é por isso que paga tantas multas.

Para 2025/26, o Cavaliers está US$22 milhões acima do segundo nível de taxas da liga. Então, a expectativa é alta o bastante para a direção acreditar tanto.

Caras novas

Lonzo Ball (G), Tyrese Proctor (G), Larry Nance Jr (F/C)

Principais perdas

Isaac Okoro (F), Javonte Green (F), Ty Jerome (G), Tristan Thompson (C)

Titulares e rotação do Cavaliers em 2025/26

G Darius Garland

G Donovan Mitchell

F De’Andre Hunter

F Evan Mobley

C Jarrett Allen

Larry Nance Jr, Lonzo Ball, Sam Merrill, Max Strus

Técnico: Kenny Atkinson

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso C 31 Jarrett Allen 6 ft 9 in (2.06 m) 243 lb (110 kg) G 2 Lonzo Ball 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) G 10 Darius Garland 6 ft 1 in (1.85 m) 192 lb (87 kg) G/F 12 De’Andre Hunter 6 ft 8 in (2.03 m) 221 lb (100 kg) G 5 Sam Merrill 6 ft 4 in (1.93 m) 205 lb (93 kg) G 45 Donovan Mitchell 6 ft 3 in (1.91 m) 215 lb (98 kg) C 4 Evan Mobley 6 ft 11 in (2.11 m) 215 lb (98 kg) F/C 22 Larry Nance Jr. 6 ft 8 in (2.03 m) 245 lb (111 kg) G 9 Craig Porter Jr. 6 ft 1 in (1.85 m) 180 lb (82 kg) G 24 Tyrese Proctor 6 ft 6 in (1.98 m) 185 lb (84 kg) G/F 1 Max Strus 6 ft 5 in (1.96 m) 215 lb (98 kg) F 30 Nae’Qwan Tomlin (TW) 6 ft 10 in (2.08 m) 210 lb (95 kg) F 33 Luke Travers (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 207 lb (94 kg) G/F 20 Jaylon Tyson 6 ft 6 in (1.98 m) 215 lb (98 kg) F/C 32 Dean Wade 6 ft 9 in (2.06 m) 228 lb (103 kg)

Cavaliers quer o título da NBA na temporada 2025/26

Ninguém na NBA paga tantas multas só para competir e a direção do Cavaliers não está ali para brincar. A meta é ser campeão e provar que o que aconteceu em 2024/25 foi um “acidente de percurso”. Mas o que o time fez para dar esse sentido?

Bem, o Cavs foi atrás de Larry Nance Jr para ser a principal opção para Jarrett Allen e Evan Mobley. No entanto, o time vai fazer uma mudança em seu quinteto titular. Sai Max Strus e entra De’Andre Hunter. Mesmo que Strus estivesse saudável, a troca seria feita, de acordo com Atkinson.

Para o começo da temporada, o Cavaliers não deve ter o armador Darius Garland. Isso porque ele tem uma lesão no dedo do pé e pode perder entre dez e 20 jogos. Seu substituto está entre Lonzo Ball e Sam Merrill. Enquanto Ball é naturalmente um jogador da posição, Merrill depende de Mitchell como o organizador.

O Cavs possui boas opções no banco e pode suprir as ausências. Então, quando Strus e Garland estiverem disponíveis na temporada, o Cavaliers terá a chance de ter time completo e repetir o que fez na fase regular passada.

Cleveland Cavaliers em 2025/26

Atributos Nota Titulares 95 Estrelas 90 Sexto homem 65 Reservas 80 Profundidade 85 Ataque 95 Defesa 90 Técnico 90 Lesões* 60 Conferência 100 Total 85.0

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Cavaliers tem o melhor elenco do Leste para a temporada 2025/26 da NBA, mas as lesões de Max Strus e, principalmente, Darius Garland, deixam o time um pouco mais instável. Nada demais, no entanto. Afinal, a equipe tem um ótimo banco e uma grande rotação.

Donovan Mitchell e Evan Mobley são os grandes destaques em um time cheio deles. Enquanto isso, Jarrett Allen pode ter menos minutos com a presença de Larry Nance Jr. Mas, principalmente, em formações mais baixas, Allen deve ficar mais tempo no banco por arremessadores.

O que o Cavaliers pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

A tendência é que brigue pelo título da NBA em 2025/26. O Cavs é forte em todas as áreas, tem um excelente técnico, um grupo muito bom e cheio de alternativas. Para a nova campanha, o time de Ohio tenta mais uma vez com a mesma base. Cair antes da final do Leste, no entanto, é um fracasso enorme. A equipe vai fazer de tudo para não repetir o que houve nos playoffs.

Palpite: primeiro lugar no Leste

