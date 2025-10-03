Cleveland Cavaliers: previsão real da temporada 2025/26 da NBA

A grande temporada regular do Cleveland Cavaliers deu uma ideia do que o time pode fazer na NBA em 2025/26. É sobre ser mais daquilo e menos do que aconteceu nos playoffs. Afinal, cair para o Indiana Pacers, levando viradas, não estava nos planos do técnico Kenny Atkinson.
Mas o Cavaliers parece ainda mais forte para 2025/26. Afinal, o Leste está mais fraco, aquele papo que você já leu ou escutou em demasia nos últimos tempos. Só que o Cavs é melhor do que aquela fase de mata-matas mostrou. Deixou o time em estado de alerta, pois sabem que é possível fazer um papel bem melhor. A capacidade está ali.
O clima, portanto, não é de “já ganhou”. É muito mais de “temos de fazer o trabalho”. A NBA é cruel com times que lideram toda a temporada, mas falham nos playoffs. É preciso ter na memória o que não fazer e é em cima disso que Atkinson vai trabalhar com seus jogadores para a nova campanha.
É fato que o Cavaliers fez poucas mudanças em seu elenco para a temporada 2025/26 da NBA, mas foram pontuais. Donovan Mitchell, todo mundo sabe que é o grande nome da companhia, enquanto Evan Mobley vai assumindo cada vez mais o protagonismo. O Cavs conta com um dos melhores elencos do Leste e é por isso que paga tantas multas.
Para 2025/26, o Cavaliers está US$22 milhões acima do segundo nível de taxas da liga. Então, a expectativa é alta o bastante para a direção acreditar tanto.
Caras novas
Lonzo Ball (G), Tyrese Proctor (G), Larry Nance Jr (F/C)
Principais perdas
Isaac Okoro (F), Javonte Green (F), Ty Jerome (G), Tristan Thompson (C)
Titulares e rotação do Cavaliers em 2025/26
G Darius Garland
G Donovan Mitchell
F De’Andre Hunter
F Evan Mobley
C Jarrett Allen
Larry Nance Jr, Lonzo Ball, Sam Merrill, Max Strus
Técnico: Kenny Atkinson
Elenco
|Pos
|N°
|Jogador
|Altura
|Peso
|C
|31
|Jarrett Allen
|6 ft 9 in (2.06 m)
|243 lb (110 kg)
|G
|2
|Lonzo Ball
|6 ft 6 in (1.98 m)
|190 lb (86 kg)
|G
|10
|Darius Garland
|6 ft 1 in (1.85 m)
|192 lb (87 kg)
|G/F
|12
|De’Andre Hunter
|6 ft 8 in (2.03 m)
|221 lb (100 kg)
|G
|5
|Sam Merrill
|6 ft 4 in (1.93 m)
|205 lb (93 kg)
|G
|45
|Donovan Mitchell
|6 ft 3 in (1.91 m)
|215 lb (98 kg)
|C
|4
|Evan Mobley
|6 ft 11 in (2.11 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|22
|Larry Nance Jr.
|6 ft 8 in (2.03 m)
|245 lb (111 kg)
|G
|9
|Craig Porter Jr.
|6 ft 1 in (1.85 m)
|180 lb (82 kg)
|G
|24
|Tyrese Proctor
|6 ft 6 in (1.98 m)
|185 lb (84 kg)
|G/F
|1
|Max Strus
|6 ft 5 in (1.96 m)
|215 lb (98 kg)
|F
|30
|Nae’Qwan Tomlin (TW)
|6 ft 10 in (2.08 m)
|210 lb (95 kg)
|F
|33
|Luke Travers (TW)
|6 ft 7 in (2.01 m)
|207 lb (94 kg)
|G/F
|20
|Jaylon Tyson
|6 ft 6 in (1.98 m)
|215 lb (98 kg)
|F/C
|32
|Dean Wade
|6 ft 9 in (2.06 m)
|228 lb (103 kg)
Cavaliers quer o título da NBA na temporada 2025/26
Ninguém na NBA paga tantas multas só para competir e a direção do Cavaliers não está ali para brincar. A meta é ser campeão e provar que o que aconteceu em 2024/25 foi um “acidente de percurso”. Mas o que o time fez para dar esse sentido?
Bem, o Cavs foi atrás de Larry Nance Jr para ser a principal opção para Jarrett Allen e Evan Mobley. No entanto, o time vai fazer uma mudança em seu quinteto titular. Sai Max Strus e entra De’Andre Hunter. Mesmo que Strus estivesse saudável, a troca seria feita, de acordo com Atkinson.
Para o começo da temporada, o Cavaliers não deve ter o armador Darius Garland. Isso porque ele tem uma lesão no dedo do pé e pode perder entre dez e 20 jogos. Seu substituto está entre Lonzo Ball e Sam Merrill. Enquanto Ball é naturalmente um jogador da posição, Merrill depende de Mitchell como o organizador.
O Cavs possui boas opções no banco e pode suprir as ausências. Então, quando Strus e Garland estiverem disponíveis na temporada, o Cavaliers terá a chance de ter time completo e repetir o que fez na fase regular passada.
Cleveland Cavaliers em 2025/26
|Atributos
|Nota
|Titulares
|95
|Estrelas
|90
|Sexto homem
|65
|Reservas
|80
|Profundidade
|85
|Ataque
|95
|Defesa
|90
|Técnico
|90
|Lesões*
|60
|Conferência
|100
|Total
|85.0
*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.
O Cavaliers tem o melhor elenco do Leste para a temporada 2025/26 da NBA, mas as lesões de Max Strus e, principalmente, Darius Garland, deixam o time um pouco mais instável. Nada demais, no entanto. Afinal, a equipe tem um ótimo banco e uma grande rotação.
Donovan Mitchell e Evan Mobley são os grandes destaques em um time cheio deles. Enquanto isso, Jarrett Allen pode ter menos minutos com a presença de Larry Nance Jr. Mas, principalmente, em formações mais baixas, Allen deve ficar mais tempo no banco por arremessadores.
O que o Cavaliers pode fazer na temporada 2025/26 da NBA
A tendência é que brigue pelo título da NBA em 2025/26. O Cavs é forte em todas as áreas, tem um excelente técnico, um grupo muito bom e cheio de alternativas. Para a nova campanha, o time de Ohio tenta mais uma vez com a mesma base. Cair antes da final do Leste, no entanto, é um fracasso enorme. A equipe vai fazer de tudo para não repetir o que houve nos playoffs.
Palpite: primeiro lugar no Leste
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA