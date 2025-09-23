NBA: Cavaliers fecha contrato com dois jogadores

A tarde desta terça-feira (23) foi movimentada para o Cleveland Cavaliers, que fechou contrato com dois jogadores da NBA. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o primeiro reforço foi Thomas Bryant, que chegou às finais com o Indiana Pacers. Minutos depois, Michael Scotto, do site Hoops Hype, informou que a franquia acertou com Killian Hayes, que defendeu o Brooklyn Nets na última temporada.

Continua após a publicidade

Então, o primeiro dos jogadores que o Cleveland Cavaliers fechou contrato foi Thomas Bryant, que fez parte da rotação do Pacers na última campanha da NBA. O pivô de 28 anos atuou em 56 jogos, sendo oito como titular, com mais de 15 minutos por noite. Como resultado, terminou 2024/25 com médias de 6.9 pontos e 3.9 rebotes.

Agora, Bryant vai para sua nona temporada na NBA e vai defender o sexto time diferente. Isso porque iniciou sua trajetória na liga pelo Los Angeles Lakers como 42ª escolha do Draft de 2017. Após um ano na equipe angelina, passou quatro anos com o Washington Wizards e voltou para o Lakers antes de passagens por Denver Nuggets e Miami Heat.

Continua após a publicidade

No entanto, ainda não foi divulgado qual o contrato de Bryant com o Cavaliers. Então, não está claro se ele fará parte parte do elenco da temporada regular ou se será testado nos treinos prévios. Cleveland tem atualmente apenas 13 jogadores com contratos padrão, mas não deve iniciar a campanha com o limite de 15 atletas para evitar o nível de multas da NBA.

Leia mais!

Portanto, Killian Hayes, o outro reforço do Cavs, deve brigar por vaga com Bryant mesmo não sendo da mesma posição. O armador também não teve o contrato revelado, mas é ainda mais provável que seja para os treinos de pré-temporada. Isso porque ele estava sem time na última campanha pós passar quatro anos com o Detroit Pistons.

Continua após a publicidade

Ele foi selecionado pelo Pistons na sétima escolha geral de 2020, mas ao término do seu vínculo, perdeu espaço na NBA. Assim, o Brooklyn Nets deu um acordo de curto prazo para ele. Então, disputou seis jogos pelo time de Nova York, com média de 9.0 pontos e 5.4 assistências, antes de voltar a ser agente livre. Caso não fique no elenco principal do Cavaliers, já tem acordo para disputar a G League.

Hayes despertou interesse me times da Europa, como o Real Madrid. Mas, o jogador de 24 anos optou por tentar mais uma chance na NBA. Por fim, vale lembrar que ele não é mais elegível a um contrato two-way. Ou seja, se quiser atuar na liga principal, terá que conseguir um contrato padrão. Caso contrário ficará apenas na G League.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA