“JJ Redick é um psicopata”, afirma Austin Reaves

Titular do Los Angeles Lakers, o ala-armador Austin Reaves deu uma declaração curiosa a respeito do técnico JJ Redick. Questionado sobre a intensidade dos treinos da equipe, o camisa 15 falou que o treinador é muito exigente. Além disso, revelou que já teve algumas discussões com Redick.

Continua após a publicidade

“Cara, o JJ Redick é um psicopata. Volte daqui a uma semana. Então, ele vai ter um ataque em uma semana. Já tivemos algumas brigas. Uma vez, minha avó ficou muito brava com ele. Ela falou na época: ‘ele vai se ver comigo se gritar com você daquele jeito mais uma vez’. E eu apenas respondi: ‘Vó, está tudo bem. Minha mãe, sua filha, já gritou comigo muito pior”, disse Austin Reaves, durante participação no podcast The Young Man and The Three.

Antes da estreia do Lakers na pré-temporada da NBA contra o Phoenix Suns, Redick encerrou o treino obrigando o elenco a realizar uma série de sprints em quadra inteira. Foram seis corridas em 34 segundos, seguidas de dez corridas em um minuto e terminando com outras seis corridas em 34 segundos. O técnico, aliás, tem enfatizado a ideia de entrar em “forma de campeão”. Depois de apenas alguns dias de treinamento, ele admitiu que alguns jogadores talvez já o odeiem.

Continua após a publicidade

“Não sei se eles gostam de mim depois do que fizemos no treino de hoje”, brincou o treinador.

“Mas em termos físicos, achei esses caras ótimos. O comprometimento deles com a corrida, com o físico. Em termos de execução, tem sido muito acima da média”, disse Redick.

Leia mais!

Há alguns dias, JJ Redick elogiou a dedicação de Austin Reaves na offseason. De acordo com ele, o ala-armador está em ótima forma física. Fruto de muito trabalho na academia.

Continua após a publicidade

“Todos os dias em que esteve na academia, Austin tem sido o melhor jogador. O corpo dele está muito bom agora. Ele está muito forte. Além disso destaco sua explosão, seu atleticismo. Enfim, é evidente que ele passou muito tempo trabalhando o corpo nesta offseason”, concluiu o técnico do Lakers.

Em Los Angeles há quatro anos, o ala-armador se consolidou como um dos principais jogadores do time. Em 2024/25, o camisa 15 fez seus melhores números na NBA: 20,2 pontos, 5,8 assistências e 4,5 rebotes. Além disso, acertou quase 38% das bolas de três.

Austin Reaves

Nesta offseason, Reaves rejeitou uma oferta de extensão de contrato com o Lakers. Em 2025/26, ele vai receber US$13,9 milhões em salários. Mas o ala-armador tem uma opção em seu acordo atual que lhe permite testar o mercado na próxima temporada. Desse modo, ele deverá se tornar agente livre irrestrito no ano que vem. Ou seja, poderá assinar com qualquer equipe.

Continua após a publicidade

“O Lakers me deu oportunidade e eu sou muito grato por isso. Mas não achei que o número fosse o certo. E isso também não quer dizer que vou procurar um salário fora do comum. Não é como se estivesse tentando ‘dar uma surra’ na franquia por mais dinheiro do que eu mereço. Só quero ter o que sinto que me esforcei para conseguir”, afirmou o camisa 15.

Então, no fim de junho, o Lakers ofereceu US$89,2 milhões por quatro anos para Austin Reaves. O valor, aliás, era o máximo que a franquia poderia oferecer dentro do seu teto salarial.

Mas o jogador de 27 anos decidiu esperar para firmar um novo vínculo. A razão é simples. Afinal, na offseason de 2026, ele poderá assinar um novo contrato de US$246,7 milhões por cinco temporadas com o Lakers. Outra opção seria uma oferta de até US$182,9 milhões por quatro anos, mas com outra equipe da NBA.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA