Onde assistir pré-temporada NBA: Warriors x Lakers

Equipes se enfrentam na noite deste domingo, em Los Angeles

onde assistir warriors lakers Fonte: Reprodução / X

Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, válido pela pré-temporada da NBA, neste domingo (5). As equipes se enfrentam no Chase Center, em San Francisco, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Lakers x Warriors, horário, possíveis escalações e onde assistir.

Los Angeles Lakers

O Los Angeles Lakers fará seu segundo jogo na pré-temporada após ser atropelado pelo Phoenix Suns. Vale lembrar, inclusive, que o time liderado por JJ Redick não conta com LeBron James, que não vai participar dos jogos preparatório para 2025/26. Enquanto isso, o esloveno pode voltar no próximo duelo da equipe.

No confronto contra o Suns, o Lakers perdeu por 103 a 81 e o estreante Deandre Ayton não foi bem. Isso porque tentou apenas dois arremessos de quadra e terminou com um ponto e oito rebotes.

Pos Jogador Altura Idade
PG Luka Doncic 2,01 26
PG Gabe Vincent 1,91 29
PG Marcus Smart 1,91 31
PG Bronny James 1,88 20
PG Nick Smith 1,91 21
SG Austin Reaves 1,96 27
SG Dalton Knecht 1,99 24
SG Chris Mañon (tw) 1,96 23
SF LeBron James 2,06 40
SF Jarred Vanderbilt 2,06 26
SF Jake LaRavia 2,01 23
SF Adou Thiero 1,98 21
PF Rui Hachimura 2,03 27
PF Maxi Kleber 2,08 33
C Deandre Ayton 2,11 27
C Jaxson Hayes 2,12 25
C Christian Koloko (tw) 2,16 25

Time titular: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jerred Vanderbilt e Deandre Ayton

Golden State Warriors

O Golden State Warriors fará sua estreia na pós-temporada da NBA. Após uma offseason polêmica com reforços chegando apenas nos últimos dias, o técnico Steve Kerr poderá fazer testes no time para a campanha de 2025/26. Mas, a maior parte do elenco está à disposição do treinador. Então, poderemos ver algumas estreias neste domingo contra o rival de conferência.

Pos Jogador Altura Idade
G Stephen Curry 1,88 36
G Brandin Podziemski 1,93 21
G Buddy Hield 1,93 31
G Gary Payton II 1,88 31
G Will Richard (tw) 1,98 22
G Seth Curry 1.85 35
G De’Anthony Melton 1,88 27
G Pat Spencer 1,91 28
F Jimmy Butler 2,01 34
F Moses Moody 1,96 22
F Gui Santos 1,98 22
F Alex Toohey (tw) 2,03 21
F Taevion Kinsey 1,96 25
F Draymond Green 1,98 34
F Jonathan Kuminga 2,01 21
F Jackson Rowe (tw) 2,01 24
C Trayce Jackson-Davis 2,06 24
C Al Horford 2,06 39
C Quinten Post 2,13 24
C Marques Bolden 2,08 27

Time titular: Stephen Curry, Seth Curry, Moses Moody, Draymond Green e Al Horford

Onde assistir Lakers x Warriors pela pré-temporada da NBA

Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass
Data: 05/10/2025
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena

