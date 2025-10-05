Onde assistir pré-temporada NBA: Warriors x Lakers

Saiba onde assistir ao jogo entre Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, válido pela pré-temporada da NBA, neste domingo (5). As equipes se enfrentam no Chase Center, em San Francisco, a partir das 21h30 (horário de Brasília). Então, o Jumper Brasil informa tudo sobre o confronto entre Lakers x Warriors, horário, possíveis escalações e onde assistir.
Los Angeles Lakers
O Los Angeles Lakers fará seu segundo jogo na pré-temporada após ser atropelado pelo Phoenix Suns. Vale lembrar, inclusive, que o time liderado por JJ Redick não conta com LeBron James, que não vai participar dos jogos preparatório para 2025/26. Enquanto isso, o esloveno pode voltar no próximo duelo da equipe.
No confronto contra o Suns, o Lakers perdeu por 103 a 81 e o estreante Deandre Ayton não foi bem. Isso porque tentou apenas dois arremessos de quadra e terminou com um ponto e oito rebotes.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|PG
|Luka Doncic
|2,01
|26
|PG
|Gabe Vincent
|1,91
|29
|PG
|Marcus Smart
|1,91
|31
|PG
|Bronny James
|1,88
|20
|PG
|Nick Smith
|1,91
|21
|SG
|Austin Reaves
|1,96
|27
|SG
|Dalton Knecht
|1,99
|24
|SG
|Chris Mañon (tw)
|1,96
|23
|SF
|LeBron James
|2,06
|40
|SF
|Jarred Vanderbilt
|2,06
|26
|SF
|Jake LaRavia
|2,01
|23
|SF
|Adou Thiero
|1,98
|21
|PF
|Rui Hachimura
|2,03
|27
|PF
|Maxi Kleber
|2,08
|33
|C
|Deandre Ayton
|2,11
|27
|C
|Jaxson Hayes
|2,12
|25
|C
|Christian Koloko (tw)
|2,16
|25
Time titular: Austin Reaves, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jerred Vanderbilt e Deandre Ayton
Leia mais!
- Boletim de rumores e trocas da NBA (01/10/2025)
- “76ers não sabe quando Joel Embiid vai jogar”, diz jornalista
- Dereck Lively revela que cresceu na offseason da NBA
Golden State Warriors
O Golden State Warriors fará sua estreia na pós-temporada da NBA. Após uma offseason polêmica com reforços chegando apenas nos últimos dias, o técnico Steve Kerr poderá fazer testes no time para a campanha de 2025/26. Mas, a maior parte do elenco está à disposição do treinador. Então, poderemos ver algumas estreias neste domingo contra o rival de conferência.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Stephen Curry
|1,88
|36
|G
|Brandin Podziemski
|1,93
|21
|G
|Buddy Hield
|1,93
|31
|G
|Gary Payton II
|1,88
|31
|G
|Will Richard (tw)
|1,98
|22
|G
|Seth Curry
|1.85
|35
|G
|De’Anthony Melton
|1,88
|27
|G
|Pat Spencer
|1,91
|28
|F
|Jimmy Butler
|2,01
|34
|F
|Moses Moody
|1,96
|22
|F
|Gui Santos
|1,98
|22
|F
|Alex Toohey (tw)
|2,03
|21
|F
|Taevion Kinsey
|1,96
|25
|F
|Draymond Green
|1,98
|34
|F
|Jonathan Kuminga
|2,01
|21
|F
|Jackson Rowe (tw)
|2,01
|24
|C
|Trayce Jackson-Davis
|2,06
|24
|C
|Al Horford
|2,06
|39
|C
|Quinten Post
|2,13
|24
|C
|Marques Bolden
|2,08
|27
Time titular: Stephen Curry, Seth Curry, Moses Moody, Draymond Green e Al Horford
Onde assistir Lakers x Warriors pela pré-temporada da NBA
Onde assistir: ESPN 2, Disney+ e NBA League Pass
Data: 05/10/2025
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Crypto.com Arena
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA