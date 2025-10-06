Com Stephen Curry e estreia, Warriors bate Lakers

Com Stephen Curry jogando bem no primeiro tempo, o Golden State Warriors bateu o Los Angeles Lakers nesse domingo (5). O duelo, válido pela pré-temporada, marcou a estreia do veterano pivô Al Horford na franquia de San Francisco. Com boa defesa, ele contribuiu para a vitória sobre um rival que perdeu mais uma vez no período de amistosos e segue desfalcado de forma brutal.

As duas equipes tem uma boa folga agora. Afinal, Golden State só volta a jogar na quarta-feira (8) quando pega o Portland Trail Blazers. Do mesmo modo, Los Angeles só volta a jogar no outro domingo, quando encara o Warriors outra vez.

Escalações

Golden State teve algumas baixas, mas esteve praticamente completo. Stephen Curry, Brandin Podziemski, Moses Moody, Jimmy Butler e Draymond Green foram os titulares do Warriors contra o Lakers. O banco ainda contou com Al Horford, Jonathan Kuminga, Buddy Hield e outros. As únicas baixas relevantes foram o recém-chegado Seth Curry e o veterano De’Anthony Melton, que se recupera de lesão.

O Lakers, porém, manteve seu padrão da pré-temporada de 2025. Muita gente ausente, incluindo os maiores astros do time, LeBron James, Luka Doncic e até Austin Reaves, que havia jogado contra o Phoenix Suns, foi baixa hoje. Além disso, Marcus Smart, Maxi Kleber e Adou Thiero seguem fora. O quinteto titular teve Gabe Vincent, Jake LaRavia, Rui Hachimura, Jarred Vanderbilt e Deandre Ayton.

A maior parte dos dois quintetos só atuou no primeiro tempo ou no máximo até o terceiro período.

Destaques

Do lado do Warriors, a dinâmica ofensiva foi bem interessante com os titulares na quadra. Curry começou muito quente, anotando 11 de seus 14 pontos no primeiro quarto, mas não era apenas o astro. A movimentação de bola, os cortes para a cesta e o espaçamento estavam bons e fluídos. Assim, Golden State se manteve em alto ritmo quase o tempo todo, e se sobressaiu ainda mais quando sua defesa impactou o jogo.

Os minutos de Draymond Green e Al Horford dividindo coberturas defensivas e ajudas foram realmente muito bons. Além disso, a pressão na bola também foi um destaque, forçando alguns turnovers do rival. Destaque para o armador Pat Spencer nesse sentido, que ganhou bons minutos na segunda unidade.

No ataque, muito destaque para o jogo quente de Moses Moody. Após decepcionar nos playoffs de 2025 e revelar lesão no dedo, o ala mostrou que está afiado e converteu cinco bolas de três. Por fim, marcou 19 pontos. Com jogo forte dos dois lados da bola, ele é concorrente pela última vaga titular em Golden State. Buddy Hield com 11 pontos, também liderou o ataque.

Leia mais!

Do lado de Los Angeles, o primeiro tempo registrou os melhores 24 minutos da preparação do time. Apesar de sofrer com a movimentação do Warriors, o Lakers estava marcando bem, ativo e também produzia do outro lado. No time titular, Gabe Vincent foi a grande notícia com 16 pontos e cinco assistências. Jake LaRavia também se destacou com dez pontos.

Outro que voltou a causar boa impressão foi Jarred Vanderbilt. Sobretudo na primeira etapa, ele parecia estar em todos os lugares. Muito intenso no ponto de ataque defensivo como de costume, mas também produzindo no ataque, com algumas assistências e cortes.

Na volta para o segundo tempo, porém, o progresso dos primeiros 24 minutos em que Los Angeles liderou por algum tempo, foi perdido. A equipe cedeu 40 pontos só no terceiro quarto e perdeu contato com o rival, que assim, disparou na liderança. No último período, a equipe teve um bom momento liderada por Nick Smith Jr e cedendo apenas nove pontos para Golden State. Ainda assim, não o suficiente para virar.

(0-2) Los Angeles Lakers 103 x 111 Golden State Warriors (1-0)

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Gabe Vincent 16 0 5 0 0 Dalton Knecht 12 6 3 0 1 RJ Davis 11 1 1 0 0 Jake LaRavia 10 0 3 1 0 Jarred Vanderbilt 9 7 4 3 0

Três pontos: 12/34 (35.3%) / Vincent: 3/7

Warriors

Jogador PTS REB AST STL BLK Moses Moody 19 0 1 1 0 Stephen Curry 14 1 2 0 0 Pat Spencer 12 3 4 2 0 Buddy Hield 11 2 3 3 0 Al Horford 3 4 3 1 3

Três pontos: 17/43 (39.5%) / Moody: 5/7

Thunder atropela Hornets

Além da vitória do Warriors de Stephen Curry sobre o Lakers, o domingo também contou com a vitória do Oklahoma City Thunder sobre o Charlotte Hornets. Os atuais campeões sequer precisaram de seus titulares sem quadra.

Destaque para o ótimo jogo de Aaron Wiggins, Ousmane Dieng e Jaylin Williams, além dos jovens Chris Youngblood e Brooks Barnhizer.

O Hornets esteve um pouco frustrante defensivamente, mas teve um bom cartão de visitas do jovem Kon Knueppel. Mas a derrota ainda veio por 21 pontos de diferença.

(1-0) Oklahoma City Thunder 135 x 114 Charlotte Hornets (0-1)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Aaron Wiggins 23 2 6 0 0 Chris Youngblood 20 3 1 0 0 Ousmane Dieng 17 8 6 1 0 Jaylin Williams 17 2 3 0 0 Jazian Gortman 15 0 4 0 0

Três pontos: 20/49 (40.8%) / Youngblood: 5/8

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK Kon Knueppel 18 2 2 0 0 Ryan Kalkbrenner 11 7 0 2 1 LaMelo Ball 11 2 3 0 0 Collin Sexton 11 1 2 0 0 KJ Simpson 10 0 2 0 0

Três pontos: 15/51 (29.4%) / Knueppel: 4/10

