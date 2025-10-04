Stephen Curry: “Com Jimmy Butler, Warriors pode ser campeão”

O Golden State Warriors aposta na dupla Stephen Curry e Jimmy Butler para vencer mais um título na NBA. Os astros estão juntos desde a trade deadline de 2025 e mostraram condições de liderar a franquia. No entanto, um competitivo Oeste atrapalhou o objetivo nos playoffs passados, quando a equipe caiu nas semifinais para o Minnesota Timberwolves.

Em 2025/26, o objetivo de ser campeão segue em Golden State. Porém, o Oeste segue ainda mais difícil, com Denver Nuggets e Houston Rockets reforçados, além de um Oklahoma City Thunder com a base mantida. Stephen Curry, ainda assim, acredita que ter Jimmy Butler ao seu lado ainda dá chances ao Warriors.

“Temos uma chance real de título”, disse Curry à ESPN. “Podemos encarar qualqer um no Oeste. Eu vejo uma semelhança com o que tínhamos em 2022. Na época, eu acreditava que aquele time ia ser campeão, mas não com total confiança. Mas, dessa vez, Jimmy Butler adiciona uma dinâmica que não tínhamos naquela época. Então, estou animado para ver até onde podemos chegar”.

Jimmy Butler chegou ao Warriors em fevereiro de 2025 em troca com o Miami Heat. Logo de cara, ele se tornou uma peça vital no elenco. Em especial, para melhorar a qualidade na defesa, transformando Golden State em um dos melhores da NBA no quesito. Em 30 jogos, ele teve médias de 17.9 pontos, 5.9 assistências e 1.7 roubo, ajudando em uma arrancada de 23 vitórias nos 30 duelos finais da fase regular.

A reta final, desse modo, animou fãs do Golden State Warriors na NBA. Ainda mais que na primeira fase dos playoffs o time eliminou o Houston Rockets, que teve a segunda melhor campanha do Oeste. Porém, uma lesão precoce de Stephen Curry no primeiro jogo frustrou o time, que caiu para o Minnesota Timberwolves na fase seguinte.

As lesões, aliás, são a preocupação do camisa 30 para 2025/26. Na mesma entrevista, Stephen Curry admitiu que o Warriors tem de evitar desfalques se quiser ser campeão com Jimmy Butler.

“Com certeza, tudo tem que dar certo em termos de saúde. Qualquer time que vence o título, estar saudável é algo básico. Então, nós só queremos ter a chance de mostrar isso nos playoffs de 2026″, concluiu Stephen Curry.

Em busca do título, portanto, o Warriors de Curry e Butler iniciam 2025/26 diante do Los Angeles Lakers. O duelo está marcado para 21 de outubro, às 23h (horário de Brasília), na Crypto.com Arena.

