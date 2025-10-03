De’Aaron Fox vira dúvida no Spurs para início da temporada

De’Aaron Fox pode começar a nova temporada do San Antonio Spurs da mesma forma como terminou a última. Ou seja, como desfalque. O astro se reapresentou à franquia sem condições de treino por causa de uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Por isso, ele já adiantou que é dúvida para a estreia do time na temporada regular.

Continua após a publicidade

“Eu não vou disputar, certamente, as partidas da pré-temporada. Isso já está definido. Também acho que não vou estar pronto para o primeiro jogo da campanha. Sinto que estou bem, na verdade, mas não sou médico. Então, vamos analisar a evolução desse quadro no dia a dia. Vamos ver”, revelou o armador titular da franquia.

A lesão de Fox aconteceu em um treino durante as férias. Não está claro se a atividade foi particular ou com outros jogadores do Spurs. O time, além disso, não cedeu muitos detalhes sobre a gravidade do problema físico. O ponto mais estranho para o armador, no entanto, é que ele não sente estar sem condições de jogo.

Continua após a publicidade

“Não vou mentir para vocês: eu estou correndo em um ritmo normal e sem restrições na esteira. Mais rápido, aliás, do que a maior parte dos jogadores do nosso elenco. Por isso, sinto e digo que estou pronto para jogar. É a minha sensação. Mas são os médicos quem têm o conhecimento e são pagos para avaliar isso”, admitiu o atleta de 27 anos.

Leia mais sobre o San Antonio Spurs

Extensão

A possível ausência de De’Aaron Fox no começo da temporada do Spurs traz uma nova onda de contestação para um movimento da equipe. A principal decisão dos texanos na offseason foi fechar uma extensão prévia de US$229 milhões por quatro anos com o armador. Ele não poupou elogios à organização depois do anúncio do acordo.

Continua após a publicidade

“Vir para San Antonio e ser parte dessa franquia, antes de tudo, é sentir. Você sente um ambiente acolhedor e o carinho dos torcedores. Além disso, faz todos os treinos e jogos diante dos banners de títulos e camisas aposentadas. Não há outro sentimento possível a não ser querer construir o próximo capítulo dessa história”, contou o astro.

Agora, Fox precisa estar mais presente em quadra para justificar esse grande contrato. Ele só disputou 17 jogos pelo time após a troca, afinal, por uma lesão em um dedo da mão esquerda. Vale lembrar que, para a estreia da campanha, o novato Dylan Harper também é dúvida porque passou por uma cirurgia na mão.

Continua após a publicidade

Parceria

Para Fox, a chance de iniciar a temporada como desfalque não deixa de ser uma grande decepção. É mais um adiamento, em síntese, no processo de entrosamento com Victor Wembanyama. O jogador e o seu empresário, Rich Paul, confirmaram que “forçaram” uma troca para o Spurs para que pudesse atuar ao lado do jovem astro.

“Victor, antes de tudo, é a grande razão pela qual queria jogar em San Antonio. Eu vejo juventude e talento, no entanto, em todos os atletas no elenco. É claro que nem tudo vai ser perfeito, pois precisamos aprender a vencer nessa liga. Mas prefiro vencer enquanto superamos as dificuldades do que aceitar ‘vitórias morais’”, refletiu o armador.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA