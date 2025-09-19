Stephon Castle analisa rotação de armadores “inchada” do Spurs

Stephon Castle foi a resposta para um San Antonio Spurs em que faltavam armadores até o meio da temporada passada. Mas, agora, ele vai ser parte de uma rotação bem diferente. A franquia fechou uma troca pelo astro De’Aaron Fox durante a campanha, enquanto selecionou Dylan Harper com a segunda escolha do último draft. Então, a questão deu uma guinada: o problema passou da falta para o excesso.

“Nós já tivemos algumas conversas sobre isso. Todo mundo até pode dizer o que quiser, mas, hoje, a NBA é uma liga sem posições. Então, independentemente de serem pivôs ou armadores, os jogadores em quadra precisam cumprir funções. Eu acho que, no fim das contas, é uma vantagem ter três atletas confiantes para criarem jogadas para si e os companheiros”, avaliou o jovem, ao site Clutch Points.

A impressão geral é que Castle, a princípio, não é um bom encaixe com Fox e Harper. Afinal, todos têm os seus melhores recursos ligados a ter a bola nas mãos e liderar o ataque. Mas a capacidade de adaptação é outro recurso importante – e necessário – para se competir no basquete. Além disso, existe outra questão: grandes atletas potencializam grandes atletas ao natural.

“Eu estou muito animado para jogar ao lado de De’Aaron e Dylan, pois é um luxo atuar com tantos grandes armadores. Se uma equipe tem vários jogadores que comandam o ataque com esperteza, por que não poderíamos jogar juntos? Isso vai dar certo, sim. A inteligência e habilidade deles só vai me ajudar. E, com isso, vamos ser um problema para os adversários”, projetou o atleta de 20 anos.

Stephon Castle admite que, a princípio, é difícil entender como a rotação de armadores vai se desenhar no Spurs. A aposta geral, por enquanto, é que ele vai ser titular ao lado de Fox. Por sua vez, o novato Harper vai ser o reserva imediato de ambos. Ele sabe que, para muita gente, essa dinâmica é confusa. Mas o “ex-novato” vê como um dos trunfos dos texanos para 2026.

“Sou uma pessoa confiante, então estou bem otimista sobre a próxima temporada. Esse grupo tem jogadores que confiam e motivam uns aos outros a melhorar. Nós sabemos que só podemos controlar as coisas até certo ponto. Tivemos momentos em que tudo estava se encaixando, mas ocorria lesões ou coisas do tipo. Por isso, se todo mundo ficar saudável, a gente sabe o nosso potencial”, cravou o jovem talento.

Castle entende que Fox está em um status acima dele por tudo o que já fez na NBA. No entanto, recolocar o Spurs nos playoffs vai exigir o melhor de todos no elenco. “Victor Wembanyama e De’Aaron são duas referências, mas, ao mesmo tempo, só duas peças dessa história. Nós queremos chegar aos playoffs e precisamos de todos jogando o seu melhor para isso”, concluiu.

Castle iniciou a última temporada sem esconder que tinha o prêmio de novato do ano como um de seus objetivos. E ele conseguiu. Mas, antes de sua segunda campanha na liga, a sua mentalidade mudou bastante. O armador já não vê as metas pessoais com tanto apelo assim. Então, garante que vai medir o seu sucesso pelos resultados da equipe e atuação dos colegas de elenco.

“Eu não estabeleci metas pessoais para a próxima temporada porque tudo gira em torno de sucesso coletivo para mim. É óbvio que ser escolhido all-star e/ou ganhar um prêmio sempre vai ser ótimo, mas os objetivos da equipe são melhores do que os individuais. Estou focado lá na frente e, por isso, quero ver o sucesso de todos os meus companheiros”, finalizou um “diferente” Castle.

