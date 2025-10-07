Giannis Antetokounmpo prefere o Knicks em caso de troca

O astro Giannis Antetokounmpo prefere uma troca para o New York Knicks, em caso de saída do Milwaukee Bucks. A informação é de Shams Charania, da ESPN. De acordo com o jornalista, as duas equipes, inclusive, já iniciaram conversas. No entanto, o Knicks não fez uma oferta atrativa para fechar negócio.

“Vários times foram discutidos internamente, mas um surgiu como o único lugar onde Antetokounmpo queria jogar fora de Milwaukee: o Knicks, segundo várias fontes com conhecimento direto da situação. O Bucks e o Knicks, então, conversaram em agosto, mas nunca chegaram a um acordo”.

“O Bucks deixou claro para o Knicks que preferia não trocar Antetokounmpo. Mas há quem garanta que o time de Nova Iorque não fez uma oferta forte o suficiente para fechar negócio. O processo foi descrito por uma fonte como uma janela de negociação exclusiva. O Knicks, por sua vez, acredita que o Bucks nunca levou a sério a possibilidade de troca de Giannis Antetokounmpo”, revelou Charania.

Desse modo, o futuro de Giannis está longe de ser definido. Mesmo assim, o grego se reapresentou com o elenco para a pré-temporada. Vale lembrar que o astro de 30 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.

Em 2024/25, Antetokounmpo foi um dos finalistas ao prêmio de MVP. No entanto, ele ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, o astro grego obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano seguido, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, a princípio, Milwaukee não surge como candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias da permanência do craque.

“Quero estar em um time que me permita e me dê a chance de ganhar um título. Acho que é um desserviço ao esporte não querer competir em alto nível. O legado é muito importante para mim. Você tem que jogar para vencer”, afirmou Giannis, na última semana.

Encontro com GM do Bucks

De acordo com Charania, o GM do Bucks, Jon Horst, viajou até Atenas, no fim de julho, para conversar com Giannis. O dirigente, então, explicou as mudanças no time para 2025/26. A principal delas foi a dispensa de Damian Lillard para que a franquia tivesse espaço para assinar com Myles Turner. No entanto, o Bucks não buscou a aprovação ou sequer consultou o astro sobre as movimentações.

“Em Atenas, Horst se sentou com Antetokounmpo para uma reunião franca. O dirigente, então, explicou as movimentações e expôs sua visão para 2025/26. Ele disse a Giannis que acredita que o elenco atual pode competir pelo título da Conferência Leste”.

“Giannis então respondeu. Enquanto Horst mostrou confiança no elenco, Antetokounmpo expressou suas preocupações quanto à capacidade do Bucks em brigar pelo título. Assim, ele começou a explorar um caminho alternativo para o time e ele, disseram fontes. Mas no fim das contas, Giannis retornou a Milwaukee. Espera-se que ele mantenha suas opções em aberto, dependendo de como o Bucks inicie a campanha. A pressão é evidente na franquia, como nunca antes vista. Enfim, será uma temporada decisiva em Milwaukee”, contou o jornalista.

Além de assinar com Turner, o Bucks renovou com Bobby Portis, Kevin Porter, Taurean Prince e Gary Trent Jr, e trouxe Cole Anthony e Gary Harris. Por outro lado, Brook Lopez assinou com o Clippers e, assim, deixou Milwaukee após sete anos.

Interesse do Knicks em troca por Giannis Antetokounmpo é antigo

Segundo Charania, o Knicks está de olho em uma troca por Giannis Antetokounmpo há alguns anos. Além disso, ele informou que, desde 2024, o astro tem a equipe na mira, em caso de saída do Bucks. Portanto, o interesse é mútuo.

Sob o comando do presidente Leon Rose, o time se tornou uma das forças da NBA. Em 2024/25, o Knicks foi o segundo colocado do Leste. Já nos playoffs, o time avançou às finais de conferência, algo que não ocorria desde 2000. Mas na decisão, a equipe caiu para o Indiana Pacers, em uma série de seis jogos.

Segundo o ranking do site oficial da NBA, o time de Nova Iorque é o segundo melhor da conferência, atrás apenas do Cleveland Cavaliers. Ou seja, o Knicks é um forte candidato a alcançar as finais da NBA em 2026. E, para ser campeão depois de 53 anos, a equipe se reforçou bem nesta offseason. Desse modo, o time assinou com Guerschon Yabusele, Jordan Clarkson, Landry Shamet e Malcolm Brogdon.

Para 2025/26, o Knicks mudou de comando, já que Mike Brown chegou para o lugar de Tom Thibodeau. Já o quinteto titular – Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns – foi matido. Além disso, os principais reservas da última temporada – Mitchell Robinson e Miles McBride – seguem na equipe. Assim, o time terá uma das rotações mais fortes da NBA na próxima campanha.

