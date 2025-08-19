Giannis Antetokounmpo deve ser alvo na trade deadline

O astro Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, deverá ser alvo de vários times na próxima trade deadline da NBA. Pelo menos é o que garante Grant Hughes, do portal Bleacher Report. De acordo com o repórter, a potencial troca do grego pode ser resultado de um elenco fraco. Afinal, a equipe não é uma das favoritas em 2025/26. Com isso, o craque poderia pedir para ser negociado.

“O status de Giannis Antetokounmpo como um candidato a sair na trade deadline (prazo final de trocas será no dia 5 de fevereiro) é algo a ser observado, mas isso não tem nada a ver com sua tendência a não se comprometer. É tudo uma questão da realidade prática do Bucks. As duas ideias estão interligadas, pois a inclinação de Giannis para uma possível saída se deve à escassez de qualidade do time. Além disso, Milwaukee não é candidato ao título. Esta, aliás, é a parte que mais importa”, afirmou Hughes.

Há duas semanas, Shams Charania, da ESPN, disse que há uma incerteza quanto ao futuro de Antetokounmpo. De acordo com o jornalista, o astro segue avaliando a sua situação. Portanto, a permanência no Bucks não está assegurada. Ou seja, Giannis pode pedir troca antes da próxima temporada da NBA.

“Fontes me disseram que ainda não há nada definido se Giannis Antetokounmpo permanecerá em Milwaukee ou se irá embora. E, portanto, ele continua avaliando seu futuro. Houve conversas bastante reais com a franquia na última semana. A pergunta constante de Giannis é a seguinte: ‘será que consigo ser campeão com este elenco? Ele quer ganhar um segundo título na NBA. Esta é uma decisão muito difícil para ele. Afinal são 12 anos em Milwaukee”, revelou Charania.

Vários times da NBA estão de olho na situação de Giannis Antetokounmpo e, assim, podem se mexer na trade deadline de 2026. New York Knicks, San Antonio Spurs e Toronto Raptors são alguns dos interessados. Vale lembrar que o astro de 30 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Desse modo, ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.

Para a próxima campanha, a direção do Bucks fez algumas mudanças no elenco. Assim, investiu para assinar com o pivô Myles Turner. Além disso renovou com Bobby Portis, Kevin Porter, Taurean Prince e Gary Trent Jr, e trouxe Cole Anthony e Gary Harris. Hoje, o time tem 15 atletas sob contrato, ou seja, o número máximo permitido pela NBA.

Por outro lado, Brook Lopez assinou com o Clippers e, assim, deixou Milwaukee após sete anos. E, para trazer Turner, o Bucks dispensou Damian Lillard. Com a rescisão, o veterano terá os US$112,5 milhões que restavam em seu contrato com o time de Milwaukee divididos em cinco anos.

Na última temporada, Antetokounmpo foi um dos finalistas ao prêmio de MVP. No entanto, ele ficou atrás de Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic na votação. Em 67 jogos, o astro grego obteve médias de 30,4 pontos, 11,9 rebotes e 6,5 assistências.

Campeão da NBA com o Bucks em 2021, Giannis quer vencer mais uma vez. Mas pelo terceiro ano consecutivo, o time caiu na primeira rodada dos playoffs. E, apesar das mudanças, Milwaukee não surge como candidato ao título em 2025/26. Portanto, não há garantias de que o craque permanecerá na equipe.

Elenco do Bucks para 2025/26

Armadores: Cole Anthony, Kevin Porter e AJ Green

Alas: Kyle Kuzma, Taurean Prince, Gary Trent Jr, Gary Harris, Andre Jackson, Ryan Hollins, Chris Livingston e Tyler Smith

Pivô: Giannis Antetokounmpo, Myles Turner, Bobby Portis e Jericho Sims

