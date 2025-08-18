Bucks culpa amadorismo da Grécia por Giannis Antetokounmpo

O Milwaukee Bucks se exime de culpa pela ausência de Giannis Antetokounmpo dos amistosos de preparação da Grécia para o EuroBasket. Até o momento, o astro não participou das atividades do elenco. A federação grega, a princípio, já pagou o seguro da FIBA para que o ala-pivô possa jogar. Mas ele não cobre o salário anual do atleta em caso de lesão. Assim, a faltas de uma carta de liberação por parte da franquia da NBA impede o craque de treinar e jogar.

Segundo Nikos Papadogiannis, do jornal Gazzetta, o Bucks não está satisfeito com as atitudes da Grécia para garantir a saúde de Giannis Antetokounmpo. Ainda de acordo com o jornalista, o time de Milwaukee acusa os dirigentes gregos de amadorismo.

“Muitos detalhes permanecem confidenciais. Mas está claro que a equipe de Milwaukee está frustrada com a federação grega, acusando-a de arrogância e amadorismo. O Bucks cita prazos de seguro perdidos e falta de transparência em relação às atividades da seleção da Grécia”.

“Além disso, alega que os dirigentes gregos foram agressivos nas conversas. Por fim, o Bucks vai precisar de um pedido de desculpas ou até mesmo da intervenção do jogador se as coisas derem errado”, afirmou Papadogiannis.

Um acordo entre NBA e FIBA definiu que os jogadores da liga podem se apresentar às suas seleções 28 dias antes de torneios internacionais. Ou seja, Giannis Antetokounmpo já está à disposição da Grécia desde o início de agosto, mas pela falta da liberação do Bucks, o craque segue em stand by. O jogador, aliás, treina com um profissional particular para manter a forma.

A situação de Antetokounmpo é estranha porque outros astros não passam por esse problema. Nikola Jokic e Luka Doncic, por exemplo, dependiam da mesma liberação por terem grandes contratos na NBA. No entanto, não houve drama com as federações da Sérvia e da Eslovênia. Afinal, ambos treinam e disputam amistosos desde o início da preparação.

De acordo com Aris Barkas e Stavros Barbarousis, do portal Euro Hoops, Giannis Antetokounmpo está empolgado em jogar pela Grécia. A tendência é que ele esteja em quadra assim que a liberação do Bucks chegar à FIBA. “Giannis faz todas as viagens com o elenco e está ansioso para poder competir. Mas todos entendem que a sua situação é especial”.

Fim da polêmica?

Mas nesse fim de semana, o astro de 30 anos já foi visto em atividades da seleção. Um sinal, portanto, que o Bucks e os dirigentes da Grécia tenham chegado a um acordo, ou seja, Giannis Antetokounmpo estaria livre para jogar. Segundo o repórter, Harris Stavrou, do portal Sport 24, a volta do astro às quadras já tem até data marcada.

“Giannis Antetokounmpo participou do último treino da Grécia. Ele planeja jogar contra a Letônia, nesta quarta-feira (20), em Atenas. Será o seu primeiro jogo dele em 113 dias”, disse Stavrou.

Além do duelo contra a Letônia, a Grécia tem mais dois amistosos antes do torneio continental. No dia 22, os gregos pegam a Itália, e, dois dias depois, o adversário será a França. Ambos os jogos vão ocorrer em Atenas.

Já no EuroBasket, a Grécia está no grupo C, com sede em Limassol, no Chipre, ao lado de Espanha, Itália, Geórgia, Bósnia e dos donos da casa. A estreia na competição será contra os italianos, no próximo dia 28. Os quatro primeiros da chave, então, seguem para as oitavas de final.

