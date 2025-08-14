Bucks “atrasa” treinos de Giannis Antetokounmpo na seleção

A presença de Giannis Antetokounmpo na seleção da Grécia que disputa o Eurobasket agora só depende do Milwaukee Bucks. Mas, por enquanto, a franquia não ajudou. O astro ainda não participa das atividades do elenco por causa do time da NBA. Segundo Aris Barkas e Stavros Barbarousis, do site Euro Hoops, uma carta de liberação da equipe é o que impede o ala de treinar e jogar.

“A federação grega, a princípio, já pagou o seguro da FIBA para que Giannis possa estar em quadra. Mas ele não cobre o salário anual total do jogador em caso de lesão. Então, além do pagamento, Milwaukee tem que dar a sua permissão para que ele jogue. O time nacional e Giannis, no momento, estão à espera da carta oficial”, revelou a dupla de jornalistas.

Um acordo entre NBA e FIBA definiu que os jogadores da liga podem se apresentar a seleções 28 dias antes de torneios internacionais. Ou seja, Antetokounmpo já está à disposição da Grécia no primeiro dia de agosto. Mas, pela falta da liberação, o craque segue integrado ao elenco sem participar de nenhuma atividade. Ele treina com um profissional particular para manter a forma.

A situação do jogador de 30 anos é ainda mais estranha porque outros astros não vivem o mesmo problema. Nikola Jokic e Luka Doncic, por exemplo, dependiam da mesma liberação por terem grandes contratos na NBA. Não houve, no entanto, nenhum drama com isso. Ambos treinam e disputam os amistosos de suas seleções desde o início da preparação.

Sem risco

O atraso na liberação do Bucks, como resultado, gera boatos sobre a presença de Giannis Antetokounmpo com a seleção. Será que dá para contar que ele vai disputar o Eurobasket mesmo? Os rumores são naturais, mas não chegam e nem vêm de dentro do elenco. A Federação Grega segue convicta de que o duas vezes MVP da NBA vai estar em quadra.

“De qualquer forma, a questão deve ser resolvida a qualquer momento. Ele vai jogar a competição. E, antes disso, todos contam que Giannis vai estar presente nos últimos amistosos de preparação da Grécia. Todo mundo dá certeza que ele atuará, em particular, contra a França na última partida antes da estreia no Eurobasket”, contaram Barkas e Barbarousis.

Além disso, os dois jornalistas apuraram que Antetokounmpo está bem empolgado em jogar com a seleção. A tendência é que ele esteja em quadra assim que a liberação do Bucks chegar à FIBA. “Giannis faz todas as viagens com o elenco e está ansioso para poder competir. Mas todos entendem que a sua situação é especial”, concluíram.

Programação

A Grécia ainda tem mais quatro amistosos antes da estreia no Eurobasket. O primeiro jogo da competição vai ser contra a Itália, no dia 28. Os gregos estão no grupo C e, além dos italianos, vão enfrentar o Chipre, Geórgia, Bósnia e Espanha. Os quatro primeiros colocados da chave, então, seguem para as oitavas-de-final.

O elenco convocado por Vassilis Spanoulis tem alguns nomes conhecidos do público da NBA ao lado de Antetokounmpo. Dois dos irmãos do craque, antes de tudo, integram o time: Kostas e Thanasis. Outros dois jogadores com passagens pelo basquete dos EUA são Kostas Papanikolaou (ex-Knicks) e Tyler Dorsey (ex-Hawks).

