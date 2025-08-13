Colega no Bucks aponta futuro de Giannis Antetokounmpo na NBA

O Milwaukee Bucks fez algumas mudanças bem relevantes durante a agência livre da NBA que podem não ter agradado tanto ao astro Giannis Antetokounmpo. A saída de Damian Lillard, por exemplo, não era algo que o grego gostaria de ver. Mas o time fechou com jogadores que podem ajudar na próxima campanha. Isso, de acordo com Bobby Portis, deve resolver tudo.

Continua após a publicidade

Giannis Antetokounmpo quer vencer mais um título da NBA. Aos 30 anos, o ala do Bucks tem como prioridade ser campeão de novo antes de se aposentar. No entanto, o time de Milwaukee não é forte o bastante para isso. A questão é que o reserva Bobby Portis vê a chance de acontecer já em 2025/26.

Segundo Portis, o Bucks só não venceu outros títulos da NBA por conta de lesões. Nos últimos três anos, o time caiu na primeira rodada dos playoffs, sempre como o favorito nas séries. Para o ala, faltou sorte nos momentos mais decisivos da liga.

Continua após a publicidade

“Eu digo, o que tem de errado com o nosso time? Por que não podemos vencer o título esse ano? O nosso único problema foi que os jogadores se machucaram”, disse Portis, em entrevista ao site ESPN.

Sem vencer, Antetokounmpo estaria ficando frustrado com a direção do Bucks, e piorou com a saída de Damian Lillard. Mas Portis garante que ele vai ficar para mais um ano.

Continua após a publicidade

Leia mais

“Giannis (Antetokounmpo) é meu colega de time e sei que ele transpira verde (cor do Bucks), então eu converso com ele o tempo todo”, disse Bobby Portis, sobre a próxima temporada da NBA. “É tudo o que eu posso dizer”.

Lillard se machucou no começo da série de playoffs contra o Indiana Pacers. Ele ficaria fora não só do resto de 2024/25, mas de toda a próxima campanha. Então, a direção optou por dispensar o armador e parcelar o resto de seu salário. Como resultado, abriu espaço na folha salarial e foi possível fazer contratações.

Continua após a publicidade

Uma delas foi a do pivô Myles Turner. O time usou tal espaço para fechar um acordo com o jogador, que estava há dez anos no Pacers. Ao menos, isso agradou Giannis, que daria mais uma chance ao Bucks. No entanto, as tais “chances” estão acabando.

Mesmo se Antetokounmpo ficar no Bucks por mais um ano, isso deve ter a ver com o resultado nos playoffs. Caso o time volte a ter desempenho ruim nos mata-matas, seja lá qual for o elenco ao seu lado, é provável que saia na próxima offseason da NBA.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA