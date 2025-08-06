Giannis Antetokounmpo quer investir em itens de astro da NBA

Um astro da NBA como Giannis Antetokounmpo movimenta uma série de mercados bem diferentes. A sua imagem vende ingressos de jogos, produtos de uso diário e até cópias de games, por exemplo. Mas o ala voltou a sua atenção para uma área mais específica: os itens colecionáveis de recordação. Em particular, os cards de jogadores. E, nesse sentido, ele está focado em adquirir itens de um jovem talento da NBA.

“Eu quero o primeiro card de calouro do Victor Wembanyama. Afinal, acho que vai ser um dos melhores jogadores da liga dentro de alguns anos. E, além disso, creio que terá uma grande carreira pela frente. Talvez, consiga uma das camisas ou tênis do seu jogo de estreia. Quem sabe até mesmo a bola com que marcou os primeiros pontos aqui”, contou o ídolo do Milwaukee Bucks.

Antetokounmpo revelou os seus planos durante a participação na convenção anual dos colecionadores de artigos esportivos dos EUA. Ele foi convidado especial do evento, ao lado dos seus três irmãos. A escolha não foi por acaso, pois o grego virou um “garoto-propaganda” do colecionismo na NBA. Wembanyama é a sua nova fixação, mas há outros tantos ícones cujos artigos atraem grande interesse – e cifras.

“Victor, certamente, é um bom investimento. Stephen Curry e LeBron James, claro, também. E há Michael Jordan, sem importar qual artigo seja. Esses são investimentos ótimos. Assim como Kobe Bryant, que também deve estar nessa lista sem sombra de dúvida”, avaliou o duas vezes MVP da liga.

Plano B

Giannis Antetokounmpo iniciou a sua coleção com foco em itens de um outro astro da NBA: si mesmo. E foi bem-sucedido, pois, hoje, tem uma coleção enorme de cards seus. Já até mostrou, aliás, os objetos em vídeos nas redes sociais. Mas a diversidade de seus itens vai muito além da sua figura agora. Em 2021, ele contou que se especializou em colecionar os cards dos seus colegas de elenco no Bucks.

“Eu consegui esse card de Bobby Portis e ele vai assinar para mim. Donte DiVincenzo também. Agora, estou atrás de algumas de Pat Connaughton e Grayson Allen. Gosto disso porque vão valer muito, mas muito dinheiro um dia. Se eu falir, então só preciso vender os cards e estou salvo. Esse é o meu plano se tudo der errado, em síntese”, contou o astro, na época.

Antetokounmpo começou a colecionar os cards como uma curiosidade. Com o tempo, no entanto, virou um investimento. Não tenha dúvidas: se for necessário, ele está pronto para vender todos os itens. “Os seus pais sempre dizem para que tenhamos um plano B para a nossa vida, né? Pois esse é o meu plano B”, resumiu.

Valores

Para o azar de Giannis Antetokounmpo, ele não é o único a ver Wembanyama como a próxima “mina de ouro” nesse mercado. Afinal, o valor dos itens do francês já está nas alturas – e só aumenta. O card mais caro leiloado do atleta do San Antonio Spurs custou mais de 860 mil dólares, em fevereiro desse ano. A tendência é que os valores só subam.

Uma ideia da projeção de valorização dos itens de Wembanyama aconteceu ainda em novembro de 2023. Na época, uma das três camisas que usou em sua estreia na NBA foi vendida por 762 mil dólares. O número final foi incrível porque o lance inicial do leilão havia sido “só” de 80 mil dólares.

