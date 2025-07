Damian Lillard detalha parceria com Giannis Antetokounmpo

O veterano Damian Lillard fez uma reflexão sobre as duas temporadas em que jogou ao lado do astro Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks. Em entrevista para o Milwaukee Journal Sentinel, o armador disse que foi um luxo atuar com o grego. Acima de tudo, Lillard exaltou o talento do ex-companheiro.

“Não tenho certeza se algum dia terei essa experiência novamente, mas foi ótimo jogar com o Giannis. Foi um luxo jogar com um jogador tão bom quanto ele. Ter aquelas noites em que posso não jogar bem e saber que e ele vai carregar boa parte do fardo, e terminar vencendo. Só o luxo de tê-lo ao meu lado foi algo especial”.

“A sensação de entrar em quadra e saber que, não importa o que aconteça, estou jogando com um cara que pode bater qualquer um. Como dupla com ele, senti que poderíamos ganhar tudo juntos. Então, podíamos simplesmente correr e dominar. Foi realmente um prazer e um luxo jogar com um cara tão dominante e que também se importa tanto. Acho que isso foi algo que eu realmente apreciei”, afirmou o camisa 0.

Além disso, Damian Lillard destacou uma característica de Giannis Antetokounmpo que lhe chamou a atenção. Segundo o armador, o astro grego é um jogador que se importa com o time e respeita o jogo.

“Sou um cara que se importa. Mesmo quando não estou indo bem, me importo com o time e me dedico totalmente a isso. Como cuido do meu corpo, como treino e me preparo. Faço tudo o que posso para me posicionar e posicionar o time para um bom desempenho. Então, o Giannis é um cara que faz tudo isso com a mesma garra e dedicação”, finalizou.

Pelo Bucks, Lillard disputou 131 jogos e obteve médias de 24,6 pontos, sete assistências e 4,5 rebotes. O ponto alto em Milwaukee foi o título da Copa NBA, no ano passado. Mas, nos playoffs, o time parou na primeira rodada nas duas temporadas em que contou com o armador.

Aliás, a pós-temporada deste ano marcou o fim da curta passagem de Lillard no Bucks. Afinal, o veterano rompeu o tendão de Aquiles esquerdo durante o jogo 4 da série contra o Indiana Pacers. Ou seja, uma das lesões mais brutais do esporte. Desse modo estará afastado por um longo período. A expectativa é de um retorno às quadras somente em 2026/27.

Com a urgência em montar um time competitivo ao redor de Giannis Antetokounmpo, o Bucks dispensou Damian Lillard nesta offseason. Pela rescisão contratual, o armador terá os US$112,5 milhões que restavam em seu vínculo divididos em cinco anos. É o que chamam de stretch provision, uma forma de tirar o jogador da folha de pagamentos da franquia. A manobra, aliás, foi fundamental para que a franquia de Milwaukee contratasse o pivô Myles Turner.

Livre no mercado da NBA, o jogador de 35 anos assinou com o Portland Trail Blazers. Ou seja, voltou para a equipe pela qual brilhou durante 11 campanhas Assim, Lillard fechou um acordo de três temporadas por US$42 milhões. Esse, aliás, deverá ser o último contrato de sua carreira. Pelo Blazers, o armador detém os recordes da franquia em pontos (19,376) e cestas do perímetro (2,387).

