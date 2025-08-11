Giannis Antetokounmpo pode ser problema na seleção da Grécia

A seleção da Grécia já fez três amistosos de preparação para o Eurobasket, mas Giannis Antetokounmpo não participou de nenhum. Mais do que isso, o astro ainda nem treinou com os companheiros de time. O técnico Vassilis Spanoulis confirmou que o ala está em atividades específicas individuais e segue sem estar à disposição com o resto do elenco. Mas a boa notícia é que a situação não preocupa para a disputa da competição.

“Eu estou muito feliz, pois tivemos uma boa atuação contra a Sérvia. Acho que fizemos uma boa partida. E, certamente, vamos atingir um novo nível assim que Giannis puder estar em quadra. Nós sabemos o que ele representa para essa seleção. Aliás, todos já sabem. Por isso, quando ele estiver com o resto do elenco, vamos alcançar (e fazer) o nosso melhor”, projetou o ex-jogador do Houston Rockets.

Ainda não está claro, a princípio, o motivo da precaução em torno de Antetokounmpo. Afinal, o Milwaukee Bucks foi eliminado dos playoffs no fim de abril e o ala não teve nenhum problema físico aparente. O desfalque do veterano até nos treinos não havia sido algo programado. Spanoulis, no entanto, sinaliza que a integração do craque aos trabalhos coletivos deve acontecer nos próximos dias.

“Esperamos que Giannis comece a treinar com o grupo assim que voltarmos de viagem. Mas, para ser sincero, não dá para saber se já vai disputar o próximo amistoso. O que posso dizer é que ele quer muito treinar e, com isso, se entrosar com o time. E deseja estar em quadra. Nós também queremos isso. Então, vamos ver se já acontece contra Montenegro”, completou o treinador.

Em casa

A relação de Giannis Antetokounmpo com a seleção da Grécia reflete os seus laços com o país. Apesar do sobrenome de origem nigeriana, o jogador de 30 anos nasceu e cresceu na cidade de Atenas. Não foi uma infância fácil, pois os seus pais chegaram da África sem um visto de trabalho. Mas, mesmo com várias dificuldades, ele nunca questionou o solo grego como a sua terra natal.

“Atenas é um lar para mim. Eu mal posso esperar para a temporada da NBA terminar, pois consigo voltar para cá e ver a minha família. Gosto de tudo isso porque a cultura e tradição gregas são o meu lugar de conforto. Morei aqui até os 18 anos de idade e só então fui para os EUA. Por isso, essa é a minha casa”, afirmou o craque, em entrevista recente à imprensa grega.

É verdade que, assim que chegou à NBA, Milwaukee adotou Antetokounmpo de braços abertos. Mas ele vê a sua vida pós-basquete mais na Grécia do que nos EUA. “Quando me aposentar, o meu plano é voltar para cá e passar mais tempo na Grécia. Afinal, eu quero que os meus filhos também aprendam sobre a cultura do país e se sintam bem confortáveis aqui”, revelou.

Programação

A Grécia ainda tem mais quatro amistosos agendados nos próximos 14 dias, antes da estreia no Eurobasket. O primeiro jogo da competição vai ocorrer no dia 28, contra a Itália. Os gregos estão no grupo C e, além dos italianos, vão enfrentar o Chipre, Geórgia, Bósnia e Espanha. Os quatro primeiros colocados do grupo, então, seguem para a fase de mata-mata.

O elenco convocado por Spanoulis tem alguns nomes conhecidos do público da NBA ao lado de Antetokounmpo. Antes de tudo, dois dos irmãos do ex-MVP da liga estão lá: Kostas e Thanasis. Outros dois jogadores que passaram pelo basquete dos EUA fazem parte do elenco: Kostas Papanikolaou (ex-Knicks) e Tyler Dorsey (ex-Hawks).

