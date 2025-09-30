NBA: Giannis Antetokounmpo contradiz dono do Bucks

A primeira entrevista da temporada de Giannis Antetokounmpo no Milwaukee Bucks foi um dos assuntos da NBA nessa segunda-feira. Mas, mais uma vez, não pelos motivos que a franquia gostaria. Para começar, o astro não se reapresentou com o elenco por causa de uma doença. E, em seguida, causou uma “saia justa” ao negar uma informação importante do dono do time, Wes Edens.

Continua após a publicidade

Uma hora antes do ala, o empresário revelou aos jornalistas que teve uma reunião com o craque em junho. “Giannis deixou claro que está bem comprometido conosco. Gosta de estar aqui e que a sua família viva na cidade. É claro que tivemos algumas derrotas duras e azar, em particular, nos playoffs. Mas ele também vê pontos positivos em nosso trabalho”, garantiu.

Mas parece que a versão de Edens não foi combinada com Antetokounmpo. Ou, talvez, o atleta esteja com problema de memória. Pois, antes de tudo, o jogador apontou que os rumores de que deixa as suas opções abertas para uma saída do Bucks são mesmo verdade. Para piorar, após ser questionado sobre a reunião citada pelo mandatário pouco antes, contradisse o relato.

Continua após a publicidade

“Eu não me lembro desse encontro. Mas posso te dizer que acredito em meus companheiros. Acredito nas pessoas em torno de mim nessa organização. Confio em nossos atletas, assim como quem toma decisões e fecha negociações. Então, eu só espero que consigamos entrar em sintonia para entender o que está em risco aqui”, disse o duas vezes MVP da liga.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Pensando

Mas a entrevista de Antetokounmpo deixou ainda mais sinais de alerta para o Bucks. E, de certa forma, esperança para o resto das equipes da NBA. A offseason começou com várias especulações de que o astro nunca cogitou sair de Milwaukee de forma tão séria. Na conversa com a imprensa, a princípio, ele confirmou isso. Porque, como competidor, precisa aproveitar o seu talento e chances.

Continua após a publicidade

“Assim como disse a minha carreira inteira, eu quero estar em um time em que compita por títulos. Eu acho que é um desserviço ao basquete, afinal, não ter interesse em jogar no mais alto nível. Ninguém deseja que a sua temporada termine em abril. Quero estar entre os melhores e, por isso, preciso competir com os melhores. E, acima de tudo, quero ser campeão mais uma vez”, explicou o ídolo da franquia.

Antetokounmpo, mais do que isso, sugeriu que mudar de ares sempre vai estar em sua mente. Então, cabe ao Bucks convencê-lo a ficar. “Não foi a primeira vez que pensei nisso. Tive a mesma ideia no último ano, na temporada anterior e mesmo antes. Isso nunca vai mudar, pois o meu objetivo sempre é vencer”, cravou o futuro membro do Hall da Fama.

Continua após a publicidade

Quarta vez?

Está claro para todos na NBA que o discurso de Giannis Antetokounmpo coloca pressão na direção do Bucks. Aliás, a postura do jogador grego já antes das férias motivou um mercado agressivo do time. A franquia, apesar de ter um dos melhores atletas da liga, passou por três eliminações seguidas na primeira rodada dos playoffs. O ala vê outra campanha parecida como algo inaceitável.

“Os resultados recentes falam por si só, então não tem muito o que conversar. Temos que aceitar a situação, manter o foco ao longo da temporada e tentar vencer o maior número de jogos. Com isso, esperamos chegar aos playoffs em boas condições e não sermos eliminados de cara mais uma vez. A gente parte daí, mas sem desculpas antes disso”, concluiu o convicto craque.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA