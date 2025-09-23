Giannis Antetokounmpo: “Não quero time do Bucks sem pressão”

O Milwaukee Bucks já tem Giannis Antetokounmpo como líder do seu time há quase uma década. Mas, nos últimos tempos, essa relação passou por mais momentos de análise do que nunca. Eles tiveram reuniões, discutiram o futuro e até lidaram com alguns rumores de troca por causa dos resultados da equipe. Uma rotina das quais muitos astros fogem, mas o grego está disposto a abraçar na carreira.

“Eu não vou falar em mudar de time, mas posso dizer uma coisa: gosto de desafios. Eu descobri que adoro viver a vida sob pressão. Não sei se isso é bom ou ruim, mas é como gosto que seja. Se o ambiente não tiver pressão e eu não crer que nós podemos vencer, não quero estar ali. Então, não quero um time sem isso. Simples assim”, cravou o ala, em longa entrevista ao site grego Sport 24.

Na temporada passada, o Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs pelo terceiro ano seguido. Muito pouco para uma equipe, antes de tudo, com uma das mais altas folhas salariais da liga. Mais do que isso, que conquistou o título da NBA em 2021. Espera-se que a cobrança seja alta sobre Antetokounmpo por recolocar o time no topo da liga. E, apesar de não ser confortável, ele não gostaria que fosse diferente.

“Você ganha maturidade quando chega aos 30 anos. E, por isso, quero estar onde seja feliz. Afinal, sei que mereço isso e trabalhei para estar aqui. Uma equipe sem pressão, enquanto jogador e pessoa, não me faz mais feliz. O que me satisfaz é viver desafios e superá-los. Desejo acordar todos os dias com a sensação de que tenho que vencer”, garantiu o duas vezes MVP da liga.

De saída?

Depois da última temporada, o Bucks lidou com os mais intensos rumores de troca de Giannis Antetokounmpo desde que chegou ao time. Sites nunca postaram tantos textos sobre ofertas hipotéticas e supostos destinos para o astro. Mas, no fim das contas, tudo não passou de rumores. Pelo menos, por enquanto. O veterano, afinal, sabe que tudo pode mudar bem rápido.

“Eu espero nunca ser trocado. Mas você sempre torce pelo melhor e espera o pior. Sei que um time não vai deixar de fazer o que for melhor para si porque você deu tudo o que tinha por ele. Muitos executivos já não são os mesmos, por exemplo, de quando fomos campeões. E sei que, se Giannis não funcionar mais para eles, vão me trocar algum dia”, admitiu o jogador de 30 anos.

Antetokounmpo, a princípio, sabe que muitos craques ainda se veem como intocáveis em seus times. Mas ele prefere encarar tudo com o realismo que os negócios exigem. “Se colocar a minha cabeça nas nuvens, eu me fecho para a realidade e cravo que não vou ser negociado. Mas não sou assim. Todos viram a troca de Luka Doncic. Tenho pés no chão e, por isso, sei que tudo é possível”, reconheceu.

Amor ao jogo

O desejo de pressão de Antetokounmpo significa, de certa forma, uma relação renovada do craque com o basquete. Pois, fora dos holofotes, ele viveu um momento de crise há pouco tempo. O ala revelou que, depois de ser campeão da NBA, viveu uma estafa que quase o afastou do jogo. A seleção da Grécia, então, surgiu para colocar uma nova chama em sua carreira.

“Eu tive um momento de abalo, mas reencontrei o meu amor pelo basquete em 2022. Joguei pela seleção naquele ano e algo mudou. Às vezes, mudar de ambiente ajuda a reconectar. Hoje, certamente, estou na melhor fase da minha vida. Não só em minha forma de pensar, mas como sinto o meu corpo e jogo. Eu amo demais esse esporte”, concluiu o futuro membro do Hall da Fama.

