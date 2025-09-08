“Giannis Antetokounmpo é imparável na NBA e FIBA”, crava pivô

Giannis Antetokounmpo teve uma de suas atuações dominantes da NBA nesse domingo, mas no basquete FIBA. O craque comandou a classificação da Grécia para as quartas-de-final do EuroBasket sem dar chances à marcação de Israel. Foram 37 pontos e dez rebotes do ala, enquanto converteu 18 dos seus 23 arremessos de quadra. Para Tyler Dorsey, o time grego entendeu desde o início que era dia de “alimentar” o ala.

“Giannis, em síntese, foi dominante hoje. E nós seguimos só passando a bola, pois todos viram o que estava fazendo. Ele é um dos melhores jogadores de basquete do mundo, então estamos felizes que esteja do nosso lado. Estamos contentes pela vitória, mas temos que descansar agora. Nós precisamos estar prontos para a próxima fase”, disse o ex-pivô do Houston Rockets.

Dorsey iniciou a sua carreira na NBA e, em seguida, se consolidou na Europa. Com isso, ele viu na prática o que todos sabem na teoria: o basquete praticado nos EUA e internacional são bem diferentes. Há diferenças de filosofia que se refletem em várias questões táticas e técnicas. Mas, ainda assim, são o mesmo esporte. E, se tudo é basquete, o pivô crava que Antetokounmpo pode dominar.

“O fato é que Giannis é imparável tanto na NBA, quanto no basquete FIBA. A diferença é que não se pode ficar parado no garrafão nos EUA, então o jogo é bem mais dinâmico. Tem bem mais pontos em transição, por exemplo. Mas ele é capaz de dominar as partidas das mais diferentes formas, do jeito que for”, garantiu o hoje jogador do Olympiacos.

Química

Giannis Antetokounmpo é um jogador de elite, mas, ainda assim, precisa de algumas condições para brilhar na NBA e no basquete FIBA. Em particular, de chutadores ao seu lado. Afinal, ele não espaça a quadra e atua minutos limitados como pivô. Dorsey vê a seleção grega como um todo esforçada para se encaixar em torno do craque e permitir que seja a sua melhor versão a cada partida.

“Todos os jogadores estão fazendo o seu melhor para se entrosar com Giannis. Por isso, eu acho que a química do time cresce a cada jogo. Mas sabemos que nós não podemos só depender dele. Há dias em que vai marcar 40 pontos, como vimos hoje. Em outros, no entanto, vão fechar os seus espaços e forçá-lo a dar assistências. É quando vamos ter que estar prontos para assumir o comando”, avaliou o pivô.

Contra Israel, quem subiu de produção no momento certo foi Alexandros Samodurov. O jovem saiu do banco para marcar sete pontos e pegar quatro rebotes ofensivos em 15 minutos. “Nós precisamos de jogadores que cresçam diante do desafio a cada partida. Alexandros é um jovem bem talentoso. Então, contanto que siga trabalhando em seu jogo e físico, vai ser ótimo”, projetou Dorsey.

Próxima fase

A Grécia avança para as quartas-de-final para fazer um dos confrontos mais equilibrados do EuroBasket. Assim como os gregos, a Lituânia ganhou cinco dos seus seis jogos na competição. As campanhas podem ser iguais, mas os times são bem diferentes. Dorsey admite que os lituanos têm um elenco bem mais “homogêneo” do que a Grécia, sob a liderança de Antetokounmpo.

“Você assiste aos jogos deles e, antes de tudo, chama a atenção que não se pode ficar relaxado com nenhum jogador. Qualquer um pode assumir o comando, então é preciso estar pronto para tudo. E, além disso, o torneio mostra todos os dias que qualquer um pode vencer qualquer um aqui. Ainda acho que podemos fechar jogos melhor, mas vamos melhorar nisso também para encarar a Lituânia”, garantiu o veterano.

