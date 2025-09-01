Jusuf Nurkic “provoca” Giannis Antetokounmpo antes de confronto

Giannis Antetokounmpo e Jusuf Nurkic vão se enfrentar no início da rodada dessa terça-feira do Eurobasket. Grécia e Bósnia entram em quadra por objetivos bem diferentes e, a princípio, um claro favorito. Os gregos lideram o grupo C, enquanto os bósnios lutam para segurar a quarta posição. Mas o pivô tem a “receita” para conter o craque e dar uma chance para a seleção dos balcãs.

Continua após a publicidade

“É claro que tudo começa por parar Giannis. Então, nós precisamos fechar o garrafão e tirar o seu jogo de transição. Isso é o mais importante. Mas não podemos permitir uma onda de arremessos de três pontos para os seus companheiros também. Temos que construir uma parede perto do aro e, ao mesmo tempo, fechar os tiros de longa distância”, detalhou o atleta do Utah Jazz.

A análise de Nurkic sobre o jogo de Antetokounmpo não surpreende, pois é uma visão comum. Mais do que isso, é a estratégia que a maioria dos times que enfrentam o ala tenta usar. Mas, em seguida, a avaliação do pivô passou da linha um pouco da linha. Chegou ao nível de uma provocação. Ele detonou algumas das atuações do astro do Milwaukee Bucks contra marcações organizadas europeias.

Continua após a publicidade

“Eu acho que o jogo de Giannis mudou com o tempo, pois, agora, já vem atuando mais como pivô. Mas isso não muda o principal: conter a sua velocidade e forçá-lo a chutar. Afinal, nas últimas edições de Eurobasket, vem sendo péssimo jogando com defesas que focam nisso. Bem ruim. Nós temos que estar prontos para tudo, mas esse é o caminho”, indicou o veterano, em tom de crítica.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Diferente

A análise de Jusuf Nurkic sobre o jogo de Giannis Antetokounmpo é a mostra de uma diferença maior. O basquete FIBA, na verdade, tem uma mecânica bem diferente da NBA. São partidas mais lentas, com menos espaçamento e mais ações perto da cesta. O bósnio sente que essa dinâmica do jogo europeu, em síntese, dá mais chance da sua seleção parar um jogador como o grego.

Continua após a publicidade

“Enfrentar Giannis na Europa é muito diferente mesmo. Há tanto espaçamento para os ataques da NBA com chutadores como Brook Lopez, por exemplo, que ele se torna quase imparável. Mas, aqui, não é assim. Não há três segundos defensivos e, como resultado, muita coisa ocorre perto da cesta. Ou seja, é outro jogo”, apontou o veterano, mais confiante sobre as chances da Bósnia.

Nurkic, no entanto, sabe reconhecer um ponto crucial. O técnico Vassilis Spanoulis é o homem certo para elevar o jogo de Antetokounmpo no basquete FIBA ao seu melhor. “Vassilis, certamente, é o homem certo para fazer Giannis ‘funcionar’. Afinal, se uma lenda desse esporte não achar um jeito, ninguém pode fazê-lo”, elogiou.

Continua após a publicidade

Exemplo

Quem também falou sobre as diferenças de Antetokounmpo na NBA e no basquete FIBA foi um dos auxiliares do Bucks. Darvin Ham, assim como o treinador Doc Rivers, está na Europa para assistir ao Eurobasket. O assistente admitiu que há mudanças claras no estilo de basquete dos dois lados do Atlântico. E isso reflete em um time jogo mais bem trabalho e desenhado para o ala na seleção da Grécia.

“Giannis, certamente, cumpre uma função diferente na seleção comparado a Milwaukee. Há mais jogadas para ele porque tudo é mais orientado ao coletivo. É diferente do nosso time. Giannis tem muito mais a bola nas mãos conosco, enquanto os gregos não jogam em um ritmo tão veloz quanto a NBA. Então, sim, o papel dele é um pouco diferente aqui”, explicou o ex-jogador.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA