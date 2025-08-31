Bucks fecha contrato com irmão de Giannis Antetokounmpo

O astro Giannis Antetokounmpo cobrou e a diretoria do Milwaukee Bucks acertou contrato com seu irmão Thanasis para a próxima temporada da NBA. O ala estava sem acordo desde o fim de 2023/24, quando sofreu uma lesão e ficou fora da última campanha. Recuperado, ele já está jogando por sua seleção, a Grécia, no EuroBasket 2025.

Thanasis Antetokounmpo foi escolha do New York Knicks na segunda rodada do Draft 2014. Ele só estreou, de fato, dois anos depois, mas pouco fez após dois jogos. Depois, voltou a jogar na Europa até o fim de 2018/19. Então, o Bucks deu a ele um acordo antes de 2019/20. O ala passou cinco temporadas pelo time de Milwaukee, quase sempre como reserva.

No total, o irmão de Giannis Antetokounmpo fez 196 jogos pelo Bucks antes do novo contrato, sendo 11 deles como titular. No período, ele teve médias de 2.4 pontos e 1.6 rebote. Enquanto isso, recebeu cerca de US$8.8 milhões pelo time. Aliás, o valor de seu novo acordo com o time não foi divulgado, mas deve ser o mínimo para veteranos. Ou seja, cerca de US$2.3 milhões pelo tempo de serviço na NBA.

Enquanto isso, o Bucks tenta se certificar que Giannis não vai deixar o time. De acordo com rumores do jornalista Shams Charania, da ESPN, o duas vezes MVP estaria insatisfeito com a situação da equipe e poderia pedir troca.

Por enquanto, Giannis Antetokounmpo segue normalmente no time de Milwaukee. Ele não gostou como aconteceu a saída do armador Damian Lillard (Bucks o dispensou), apesar de tudo o que aconteceu em sua lesão. Vale lembrar que Lillard não vai jogar em 2025/26 e voltou para o Portland Trail Blazers.

O Bucks, por conta disso, conseguiu espaço para fechar contrato com o pivô Myles Turner, algo que causou grande surpresa no Indiana Pacers, seu antigo time. Mas, mesmo assim, Giannis achava que seria possível fazer algo diferente, sem perder Lillard.

Para a próxima campanha, o Bucks não tem um grande elenco, mas conta com Giannis Antetokounmpo, o que pode fazer grande diferença. Entre as novas caras no time, estão Amir Coffey, Cole Anthony e Gary Harris. No entanto, nenhum deles chega para ser titular.

Aliás, o único que possui alguma chance é Anthony, pois deve disputar a posição de armador com Kevin Porter. De fato, o Bucks vai precisar muito mais de Giannis do que nos últimos anos. Vale lembrar que o time caiu na primeira rodada dos playoffs nas últimas três campanhas.

