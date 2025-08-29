Auxiliar do Bucks: “Grécia tem mais jogadas para Giannis Antetokounmpo”

O Milwaukee Bucks acompanha as atuações de Giannis Antetokounmpo pela seleção da Grécia com muita atenção. Em particular, a comissão técnica do time. Afinal, o técnico Doc Rivers e o auxiliar Darvin Ham estão na Europa para assistir aos jogos do astro no Eurobasket. O assistente elogiou a forma como o treinador Vassilis Spanoulis usa o craque em quadra.

Continua após a publicidade

“Giannis, certamente, cumpre uma função diferente na seleção comparado a Milwaukee. Há mais jogadas para ele porque tudo é mais orientado ao coletivo. É diferente do nosso time. Giannis tem muito mais a bola nas mãos conosco, enquanto os gregos não jogam em um ritmo tão veloz quanto a NBA. Então, sim, o papel dele é um pouco diferente aqui”, explicou o ex-jogador.

Mas isso não quer dizer que Antetokounmpo seja menos líder e referência técnica na Grécia. Pelo contrário. Ele comandou a vitória da seleção na estreia do torneio com 31 dos 75 pontos da equipe contra a Itália. Também liderou o time em rebotes (sete), mas só distribuiu duas assistências. Apesar disso, Ham elogiou a forma como o craque incluiu os companheiros no jogo e fez o coletivo funcionar.

Continua após a publicidade

“Eu não me canso de elogiar como Giannis faz um trabalho incrível envolvendo os colegas de time no jogo. Com isso, ele cria condição para que tudo aconteça de forma natural. Em Milwaukee, por outro lado, tem que ser mais como um ‘Superman’. Acompanhá-lo na seleção é bom porque vemos como pode funcionar dessas duas formas. São bem diferentes”, concluiu o ex-técnico do Los Angeles Lakers.

Leia mais sobre Giannis Antetokounmpo

Mais ideias

Doc Rivers, por sua vez, está em uma missão um pouco mais “geral” na Europa. É claro que o técnico do Bucks tem um olhar especial com a Grécia por causa de Giannis Antetokounmpo. Mas revelou que, como sempre, está tentando acompanhar o máximo de partidas. Torneios desse nível, antes de tudo, são chances de se atualizar sobre as tendências do esporte.

Continua após a publicidade

“É ótimo ver Giannis jogar basquete, mas estou aqui para ver todos e tudo. Eu adoro ver as movimentações e a forma como essas seleções atuam. Sempre ‘roubo’ algumas ideias, aliás, quando venho para cá. Vejo as jogadas, estudo e levo para casa para testar. Todas as ações nos ‘cotovelos’ da quadra (elbows), em particular, me chamam a atenção”, contou o veterano.

No entanto, diferente de Darvin Ham, Rivers não viu diferenças tão grandes nos jogos do Bucks e da Grécia. Ele vê mais ajustes de Antetokounmpo a cada equipe, na verdade. “Dá para ver algumas adaptações pequenas. Giannis tenta usar muito mais o jogo no poste baixo aqui, por exemplo. Mas, no fim das contas, eu acho que tem muitas coisas parecidas”, avaliou.

Continua após a publicidade

Vai brilhar

O Bucks, por meio de Giannis Antetokounmpo, possui uma boa relação com a Federação e a seleção da Grécia. Por isso, Rivers e Ham têm portas abertas para verem os treinos de Vassilis Spanoulis se pedirem permissão. O auxiliar esteve em uma das atividades do elenco antes da estreia na competição. E, por mais que já o conheça no dia a dia, Ham não para de se impressionar com a entrega do duas vezes MVP da NBA.

“Eu estive em um treino da seleção nos últimos dias e sempre fico impressionado com a dedicação de Giannis. Trabalha o tempo, antes e depois de cada atividade. Dá para ver como quer jogar da forma certa para representar o seu país da melhor forma. Por isso, eu aposto que ele vai fazer um grande Eurobasket”, projetou o assistente de 52 anos.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA