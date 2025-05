Veja opções de trocas para Giannis Antetokounmpo

A chance de Giannis Antetokounmpo aparecer no mercado de trocas abre diversas opções de futuro time na NBA. Isso porque, o grego é um dos três melhores jogadores da liga e praticamente todas as equipes monitoram a situação dele com o Milwaukee Bucks. Assim, é provável que a franquia de Wisconsin receba diversas ofertas em breve.

Giannis surgiu como rumor no mercado de trocas no fim da temporada de Milwaukee. Após a eliminação do Bucks para o Indiana Pacers na primeira rodada dos playoffs, as notícias apontaram que o grego ficou de vez infeliz no time. Desse modo, ele deve pedir em breve para que a equipe de Wisconsin ouça propostas de troca.

O Bucks, porém, não vai aceitar pouco pelo grego. Segundo Sam Amick, do The Athletic, a franquia quer diversas escolhas de Draft e jogadores promissores em troca de Giannis Antetokounmpo. A ideia, assim, é conseguir diminuir as chances do time que conseguir o camisa 34 para a próxima temporada.

“O Bucks quer qualquer cenário que destrua o outro time na troca por Giannis. Então, Jon Horst vai com sangue nos olhos nessa, é o que estou dizendo. O dirigente acabou de renovar o contrato, tem apoio da diretoria e não está apenas tentando manter uma boa relação com Giannis. Então, quer o melhor para o Bucks”, disse Amick.

Desse modo, é provável que poucas equipes consigam uma proposta que atenda ao que o Bucks deseja. Portanto, o site Basket News listou as principais opções de trocas para Giannis Antetokounmpo na NBA.

San Antonio Spurs

Bucks recebe: Devin Vassell, Harrison Barnes, Stephon Castle, escolhas de primeira rodada em 2025 (2ª e 14ª), 2026 e 2027

Spurs recebe: Giannis Antetokounmpo

Desde que os rumores surgiram, o Spurs é um dos principais candidatos na troca por Giannis Antetokounmpo. Isso porque, o time do Texas conta com ativos suficientes para o negócio e tem o que o grego deseja: um time competitivo. Ao lado de Victor Wembanyama, o duas vezes MVP formaria uma das melhores duplas de garrafão e seria candidato ao título já em 2025/26.

Houston Rockets

Bucks recebe: Alperen Sengun, Jabari Smith Jr., Cam Whitmore e escolhas de primeira rodada em 2025 (10ª), 2027 e 2028

Rockets recebe: Giannis Antetokounmpo

Além do Spurs, o Rockets também deseja conseguir Giannis no mercado de trocas. Como o rival texano, inclusive, Houston tem ativos suficientes para uma troca com o Bucks. No entanto, é certo que isso custaria Alperen Sengun, que foi o principal jogador do time em 2024/25. Por outro lado, a equipe manteria Amen Thompson, que formaria uma grande dupla defensiva com o grego.

Atlanta Hawks

Bucks recebe: Jalen Johnson, Zaccharie Risacher, Terance Mann e escolhas de primeira rodada em 2025 (13ª e 22ª), 2026 e 2027

Hawks recebe: Giannis Antetokounmpo

Por fim, o Hawks é a última das opções de trocas para Giannis Antetokounmpo, segundo o BasketNews. A equipe, aliás, poderia ter vantagem no negócio, uma vez que o grego desejaria seguir no Leste. No entanto, o time seria aquele com menos ativos para oferecer ao Bucks, em relação a Spurs e Rockets.

