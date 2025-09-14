Giannis Antetokounmpo lidera e Grécia fica com o bronze no EuroBasket

Sob o comando de Giannis Antetokounmpo, a Grécia bateu a Finlândia por 92 a 89, neste domingo (14), e faturou a medalha de bronze do EuroBasket 2025. O astro foi o líder da equipe com um grande duplo-duplo de 30 pontos e 17 rebotes. Além disso, teve seis assistências e dois tocos. Assim, o time grego encerra o torneio continental com o terceiro lugar e uma campanha de seis vitórias e duas derrotas.

Mas, não foi fácil. Apesar do comando do jogo durante quase 40 minutos, a Grécia levou susto nos minutos finais. A Finlândia conseguiu grande reação com 90 segundos para o fim e teve a chance de empatar o confronto em seu último ataque. Afinal, com três pontos de vantagem para os gregos, uma falta para três lances livres poderia igualar o placar. Entretanto, Elias Valtonen errou o último e perdeu a chance de forçar a prorrogação.

Enquanto Giannis Antetokounmpo foi o principal nome da Grécia na disputa do bronze do EuroBasket, a Finlândia também contou com boa atuação do seu craque da NBA. Isso porque Lauri Markkanen também conseguiu um duplo-duplo de 19 pontos e dez rebotes. No entanto, o jogador do Utah Jazz demorou para entrar no jogo após um primeiro quarto lento.

Neste cenário, a Grécia conseguiu se impor nos minutos iniciais. Isso, aliás, foi importante para a construção do placar final. Ao assumir a liderança, a equipe grega não a perdeu mais. Dessa forma, a Finlândia precisou correr atrás do resultado durante toda a partida. Mas, sem sucesso.

A Grécia não teve apenas o astro do Milwaukee Bucks inspirado. Vasileios Toliopoulos, por exemplo, foi importante com bolas de três pontos, com quatro ao todo. Como resultado, terminou com 15 pontos. Mas, o principal nome em arremessos do perímetro foi Tyler Dorsey. O armador fez grande jogo com 20 pontos e cinco bolas de longa distância.

Por outro lado, a Finlândia teve mais jogadores contribuindo com 15 pontos ou mais. Além de Lauri Markkanen, que foi o cestinha, Valtonen também teve ótima contribuição com 18 pontos, cinco rebotes e três roubos de bola. Olivier Nkamhoua, com 15 pontos e Mikael Jantunen, com 13, foram outros destaques.

Com o resultado, o time grego encerra sua participação com sete vitórias e duas derrotas. Os dois reveses foram para Bósnia, na fase de grupos, e Turquia, na semifinal. A Finlândia, por sua vez, teve cinco triunfos em nove jogos disputados.

Então, a Grécia volta a ganhar uma medalha de EuroBasket após 16 anos, sendo a primeira na geração de Giannis Antetokounmpo. A última havia sido em 2009, também de bronze. Ao todo, o país tem dois ouros (1987 e 2005), uma prata (1989) e agora três bronzes (1949, 2009 e 2025).

Por fim, a final do EuroBasket acontece também neste domingo, às 15h (horário de Brasília). Alemanha e Turquia duelarão pela medalha de ouro do torneio.

(7-2) Grécia 92 x 89 Finlândia (5-4)

Destaques

Grécia

Jogador PTS REB AST STL BLK Giannis Antetokounmpo 30 17 6 1 2 Tyler Dorsey 20 2 0 1 0 Vasileios Toliopoulos 15 1 2 1 0

Três pontos: 14-30 (47%) / Dorsey: 5-9

Finlândia

Jogador PTS REB AST STL BLK Lauri Markkanen 19 10 1 1 0 Elias Valtonen 18 5 2 3 0 Olivier Nkamhoua 15 5 2 0 0 Mikael Jantunen 13 6 7 1 0

Três pontos: 13-39 (33%) / Jantunen: 3-6

