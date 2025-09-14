Saiba onde assistir à final do EuroBasket 2025. O jogo que vale a medalha de ouro vai ocorrer em Riga, na Letônia, neste domingo (14). Únicas invictas do torneio, Alemanha e Turquia disputam o título. Os alemães buscam o bi, já que foram campeões em 1993. Os turcos, por outro lado, tentam uma conquista inédita.
O EuroBasket foi marcado por algumas surpresas. Uma delas foi a eliminação precoce da Sérvia, que parou nas oitavas de final, após cair para a Finlândia. A equipe de Lauri Markkanen, aliás, chegou às semifinais. No entanto, não foi páreo para a atual campeã mundial. A outra surpresa é a Turquia, que poucosachavam que seria finalista.
Os astros da NBA são os protagonistas da edição deste ano. Luka Doncic, por exemplo, é o cestinha (média de 34,7 pontos), seguido por Giannis Antetokounmpo (26,8). Dos 12 maiores pontuadores da competição, apenas um não joga no melhor basquete do mundo. Jordan Loyd, da Polônia, é o quinto cestinha (22,4 pontos). No entanto, vale dizer que o ala-armador atuou na liga em 2018/19, quando foi campeão pelo Toronto Raptors.
No total, as finalistas do EuroBasket contam com cinco jogadores da NBA. A Alemanha tem a dupla Dennis Schroder e Franz Wagner, destaque da seleção no torneio. O o ala Tristan da Silva, companheiro de Franz no Orlando Magic, também faz parte do elenco alemão. Além disso, Daniel Theis e Isaac Bonga já atuaram na liga.
Leia mais!
- NBA: Ideia de troca envolve Heat, Lakers e Nets
- Rudy Gobert: “Fiquei frustrado com Stephen Curry”
- Boletim de rumores e trocas da NBA (11/09/2025)
Já a Turquia tem os pivôs Alperen Sengun, que faz um ótimo EuroBasket, e o reserva dele, Adem Bona. O pivô do Houston Rockets, aliás, está no top 10 em pontos (nono), rebotes (segundo) e assistências (terceiro). Nas quartas de final, o astro de 23 anos alcançou um triplo-duplo diante da Polônia. Além disso, a seleção turca tem cinco jogadores – Shane Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim e Omer Yurtseven – que passaram pela NBA.
Como Alemanha e Turquia são os finalistas, o MVP do EuroBasket será Schroder, Wagner ou Sengun. Então, aquele que for campeão deverá ganhar o prêmio. Seguramente, pelo menos o pivô turco e um dos alemães serão eleitos para o quinteto ideal do torneio. As outras vagas, em tese, são disputadas entre o alemão que “sobrar”, Giannis, Markkanen e Doncic.
Alemanha
Titulares: Dennis Schroder, Andreas Obst, Franz Wagner, Isaac Bonga e Daniel Theis
Principais reservas: Maodo Lo, Tristan da Silva e Johannes Thiemann
Técnico: Álex Mumbrú (espanhol)
Turquia
Titulares: Shane Larkin, Sehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani e Alperen Sengun
Principais reservas: Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz e Adem Bona
Técnico: Ergin Ataman
Onde assistir à final do EuroBasket 2025
Domingo (14/09)
Turquia x Alemanha – 15h – DAZN, ESPN 4 e Disney+
Siga nossas redes sociais
Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.
E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.
Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA