Saiba onde assistir à final do EuroBasket 2025. O jogo que vale a medalha de ouro vai ocorrer em Riga, na Letônia, neste domingo (14). Únicas invictas do torneio, Alemanha e Turquia disputam o título. Os alemães buscam o bi, já que foram campeões em 1993. Os turcos, por outro lado, tentam uma conquista inédita.

O EuroBasket foi marcado por algumas surpresas. Uma delas foi a eliminação precoce da Sérvia, que parou nas oitavas de final, após cair para a Finlândia. A equipe de Lauri Markkanen, aliás, chegou às semifinais. No entanto, não foi páreo para a atual campeã mundial. A outra surpresa é a Turquia, que poucosachavam que seria finalista.

Os astros da NBA são os protagonistas da edição deste ano. Luka Doncic, por exemplo, é o cestinha (média de 34,7 pontos), seguido por Giannis Antetokounmpo (26,8). Dos 12 maiores pontuadores da competição, apenas um não joga no melhor basquete do mundo. Jordan Loyd, da Polônia, é o quinto cestinha (22,4 pontos). No entanto, vale dizer que o ala-armador atuou na liga em 2018/19, quando foi campeão pelo Toronto Raptors.

No total, as finalistas do EuroBasket contam com cinco jogadores da NBA. A Alemanha tem a dupla Dennis Schroder e Franz Wagner, destaque da seleção no torneio. O o ala Tristan da Silva, companheiro de Franz no Orlando Magic, também faz parte do elenco alemão. Além disso, Daniel Theis e Isaac Bonga já atuaram na liga.

Já a Turquia tem os pivôs Alperen Sengun, que faz um ótimo EuroBasket, e o reserva dele, Adem Bona. O pivô do Houston Rockets, aliás, está no top 10 em pontos (nono), rebotes (segundo) e assistências (terceiro). Nas quartas de final, o astro de 23 anos alcançou um triplo-duplo diante da Polônia. Além disso, a seleção turca tem cinco jogadores – Shane Larkin, Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Onuralp Bitim e Omer Yurtseven – que passaram pela NBA.

Como Alemanha e Turquia são os finalistas, o MVP do EuroBasket será Schroder, Wagner ou Sengun. Então, aquele que for campeão deverá ganhar o prêmio. Seguramente, pelo menos o pivô turco e um dos alemães serão eleitos para o quinteto ideal do torneio. As outras vagas, em tese, são disputadas entre o alemão que “sobrar”, Giannis, Markkanen e Doncic.

Alemanha

Titulares: Dennis Schroder, Andreas Obst, Franz Wagner, Isaac Bonga e Daniel Theis

Principais reservas: Maodo Lo, Tristan da Silva e Johannes Thiemann

Técnico: Álex Mumbrú (espanhol)

Turquia

Titulares: Shane Larkin, Sehmus Hazer, Cedi Osman, Ercan Osmani e Alperen Sengun

Principais reservas: Kenan Sipahi, Furkan Korkmaz e Adem Bona

Técnico: Ergin Ataman

Onde assistir à final do EuroBasket 2025

Domingo (14/09)

Turquia x Alemanha – 15h – DAZN, ESPN 4 e Disney+

