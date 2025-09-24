Giannis Antetokounmpo sobre troca de Luka Doncic: “Medo”

Em entrevista ao site grego Sport 24, o astro Giannis Antetokounmpo falou sobre sua reação à notícia da troca de Luka Doncic. Na última trade deadline, o craque esloveno foi adquirido pelo Los Angeles Lakers. O Dallas Mavericks, por sua vez, recebeu Anthony Davis, entre outras coisas. O destaque do Milwaukee Bucks, então, contou como ficou ao saber da negociação que chocou a NBA.

“Eu estava em tratamento quando um amigo me contou que Doncic tinha virado jogador do Lakers. Fiquei chocado. Me caguei de medo. Se Luka foi trocados, todos podem ser trocados esta liga. Ele tinha acabado de levar o time dele às finais da NBA. Cara, é Luka Doncic. E ele tem só 26 anos”, disse o camisa 34 do Bucks.

Na época da troca de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo disse, em um primeiro momento, que achou que fosse uma mentira. Afinal, o esloveno é considerado um talento geracional. Além disso, o armador era a grande estrela do Mavericks e, em 2024, levou o time às finais da NBA. No entanto, Giannis entende que a liga é um negócio. Ou seja, nenhum jogador está “seguro”.

“Achei que fosse fake news. É loucura. Obviamente, joguei contra Luka e Anthony Davis muitas vezes. Mas, este é o mundo em que vivemos. É um negócio. Você tem que entender que ninguém está seguro. Então, se um cara como Luka não está seguro… Não se trata apenas apenas de um All-Star. É um cara que já teve médias de 34/9/10. Acho que todo mundo sabe que ele é um dos melhores jogadores da NBA”.

“No fim das contas, você é avaliado todos os dias. Você não dá nada como garantido. Em cada segundo que você atua em um jogo da NBA. Eu amo isso, eu tento jogar com alegria. E, ao mesmo tempo, eu entendo o negócio do basquete. Afinal, às vezes, os times precisam fazer os melhores movimentos que são bons para a franquia e para a própria busca por grandeza e títulos”, concluiu Giannis.

Em Milwaukee, o astro grego vive uma situação incerta. Recentemente, Antetokounmpo disse que deseja ser campeão. No entanto, o Bucks caiu na primeira rodada dos playoffs nos últimos três anos. Além disso, a equipe tem um elenco mediano e, assim, não é uma das favoritas ao título em 2025/26. Com isso, o craque poderia pedir para ser negociado.

Shams Charania, da ESPN, disse que há uma incerteza quanto ao futuro de Antetokounmpo. De acordo com o jornalista, o astro segue avaliando a sua situação. Portanto, a permanência no Bucks não está assegurada.

“Fontes me disseram que ainda não há nada definido se Giannis Antetokounmpo permanecerá em Milwaukee ou se irá embora. E, portanto, ele continua avaliando seu futuro. Houve conversas bastante reais com a franquia. A pergunta constante de Giannis é a seguinte: ‘será que consigo ser campeão com este elenco? Ele quer ganhar um segundo título na NBA. Esta é uma decisão muito difícil para ele. Afinal são 12 anos em Milwaukee”, revelou Charania.

Por fim, vale lembrar que o astro de 30 anos tem contrato pelas próximas três temporadas. Desse modo, ele vai receber cerca de US$175 milhões até 2028.

