Times da NBA miram troca por Jarrett Allen

Pivô pode ser trocado pelo Cavaliers na temporada

times nba jarrett allen Fonte: Reprodução / X

A temporada 2025/26 sequer começou, mas os rumores para a trade deadline já passaram a surgir. Um dos mais recentes é de que os times da NBA estão de olho na situação do pivô Jarrett Allen. De acordo com Chris Mannix, da Sports Illustrated, as franquias acreditam que o Cleveland Cavaliers pode trocá-lo ainda este ano.

“Os times da NBA vão observar como o Cavaliers começa a temporada. A dupla Evan Mobley e Jarrett Allen tem sido um sucesso absoluto e tem ajudado a proteger um grupo de armadores baixos. Ainda assim, a maioria acredita que o futuro de lonzo prazo de Mobley é como pivô. Desse modo, Allen pode ficar disponível em troca pelo conjunto certo de jogadores”, disse Mannix.

A discussão em relação à troca de Jarrett Allen começou ao fim da temporada 2024/25. Mesmo com o Cavs tendo a melhor campanha do Leste, o pivô foi visto como o ponto fraco do quinteto inicial, após a queda nos playoffs. A principal análise, aliás, era a de que ele não teria impacto efetivo no garrafão ao lado de Mobley.

A situação ala-pivô, aliás, seria outro motivo para a troca de Allen na NBA. Isso porque Mobley foi eleito Defensor do Ano em 2025 e sinalizou que pode começar a jogar como pivô principal do Cleveland Cavaliers a partir de 2025/26. Então, não faria sentido manter o camisa 31 no elenco.

Em meio ao rumor em relação à troca de Jarrett Allen, alguns times da NBA surgem como possíveis interessados. Um deles é o Los Angeles Lakers. A franquia tem interesse no veterano do Cavaliers desde junho, por conta de um pedido de Luka Doncic por um pivô titular.

Leia mais!

É fato que a lacuna na posição já não existe desde a chegada de Deandre Ayton. No entanto, o ex-Phoenix Suns é uma incógnita, uma vez que não tem a defesa como qualidade e acumula anos ruins na liga. Desta forma, caso ele não encaixe na rotação, uma troca por Allen pode ser feita pelo Lakers até a trade deadline.

Outro provável concorrente é o Golden State Warriors. Como o Lakers, o time de San Francisco preencheu o garrafão com um reforço, o veterano Al Horford. Porém, o campeão da NBA pelo Celtics pode optar por encerrar a carreira ao fim de 2025/26, mesmo com uma opção para a temporada seguinte.

Por fim, alvo de diversos times, Jarrett Allen acumula oito temporadas completas na liga, com médias de 12.8 pontos, 9.2 rebotes, 1.7 assistência e 1.2 toco.

Comentários
