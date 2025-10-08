Técnico do Heat critica falta de empenho de Kel’el Ware

Kel’el Ware é uma promessa do Miami Heat para os próximos anos e o técnico do Miami Heat, Erik Spoelstra, exige do jovem jogador. As cobranças não vêm de hoje. Mas, na derrota da equipe para o Dallas Mavericks, pela pré-temporada da NBA, na segunda-feira (6), o treinador voltou a chamar atenção do pivô. Isso, mesmo após ele marcar 18 pontos e 13 rebotes.

Kel’el Ware foi o cestinha do Miami Heat ao lado de Norman Powell. No entanto, há uma diferença importante entre os dois principais pontuadores do time: o plus minus. A estatística mede a diferença de pontos do time em relação ao adversário quando o jogador está em quadra. O pivô de Miami teve -21 no quesito, enquanto Powell, com a mesma pontuação, teve 4. Ou seja, enquanto ele esteve em quadra, a equipe perdeu por 21 pontos.

Sob esse ponto de vista, o técnico do Heat fez novo alerta a Kel’el Ware sobre seu impacto e empenho pelo time. Além disso, fez questão de ressaltar que as estatísticas positivas do atleta não são suficientes para vencer jogos.

“Não estou olhando para as estatísticas. Acho que todo mundo está olhando para a coisa errada. Isso tem que impactar o jogo. Quero que ele esteja com mais de 20 de plus minus no próximo jogo. É disso que se trata. Isso faz parte do amadurecimento de um jogador jovem. Ele faz coisas boas. Mas, quando não consegue fazer isso de forma consistente, não impacta o jogo”, disse Erik Spoelstra.

Apesar da crítica, o técnico do Heat também ressaltou um bom momento que o pivô de 21 anos teve no último quarto contra o Milwaukee Bucks. Aliás, ele anotou 14 dos seus 18 pontos no período final do duelo.

“Houve três minutos em que ele realmente impactou o jogo. Aquele roubo de bola que ele fez no meio da quadra foi uma jogada inspiradora para o time. Então, quero aproveitar esse período de três minutos para mostrar quais foram seus pontos positivos e negativos. Porque, naquele momento sim ele impactou nosso jogo”, completou o treinador.

Vale lembrar que Kel’el Ware virou titular do Heat na última temporada. A partir de janeiro ele garantiu vaga no quinteto inicial ao lado de Bam Adebayo. Então, ele foi titular em 36 jogos, sendo 33 ao lado do astro da equipe. Neste período, Miami conseguiu 14 vitórias e 19 derrotas.

Após se tornar titular, Ware conseguiu médias de 10.7 pontos, 9.7 rebotes e 1.2 toco por jogo. Além disso, teve aproveitamento de 54,4% nos arremessos de quadra. Como resultado, foi eleito para o segundo time ideal de calouros da NBA. Isso porque entrou na liga na 15ª posição do Draft de 2024.

Cobranças de Spoelstra

Vale lembrar que não é a primeira vez que o técnico do Heat chama atenção de Kel’el Ware. Na Summer League, por exemplo, ele exigiu mais do pivô. Após uma estreia muito ruim, o jovem ouviu o recado e melhorou. Na ocasião, o camisa 7 reconheceu a cobrança de Spoelstra como motivação.

“Essas atuações começam por Spoelstra dizendo que eu precisava entregar mais esforço em quadra. Afinal, queria dar uma resposta e mostrar que posso fazer isso. Serviu como uma motivação. Mas, não levei a mal. Ele tem confiança em mim e só quer ‘despertar’ a minha melhor versão. Então, encarei como um ‘empurrão’ que precisava”, disse Ware à época.

Exigente com a jovem promessa, o treinador tem usado outro jogador ao lado de Bam Adebayo nos últimos jogos do Heat. Nikola Jovic tem sido o titular da posição. Apesar disso, eles tem tempo de quadra parecidos. No primeiro duelo, contra o Orlando Magic, o sérvio atuou por 12 minutos, enquanto o companheiro ficou 17 minutos. Contra o Bucks, ambos tiveram 23 minutos.

Apesar da concorrência, Jovic também é valorizado pelo Heat. Prova disso é que ganhou uma extensão de contrato de quatro anos por US$62.4 milhões. Ou seja, cerca de US$ 15.6 milhões por ano. Assim, o ala-pivô segue na franquia até o fim da temporada 2029/30, uma vez que ainda resta um ano do contrato atual.

