Técnico do Heat tem dúvida sobre colega de Bam Adebayo

O Miami Heat estreou na pré-temporada da NBA com derrota para o Orlando Magic no sábado (4), mesmo com o técnico Erik Spoelstra colocando diversos titulares como Bam Adebayo em quadra. Além disso, uma escolha gerou dúvida na torcida. Isso porque o experiente treinador optou por Nikola Jovic ao invés de Kel’el Ware no quinteto inicial.

Continua após a publicidade

Então, o técnico do Heat escalou o time titular com Norman Powell, Jaime Jaquez Jr, Andrew Wiggins, Nikola Jovic e Bam Adebayo. Com exceção de Tyler Herro, que ainda se recupera de lesão, essa deve ser a base da equipe para 2025/26. A dúvida, portanto, deve ser em qual dos jovens vai dividir o garrafão com o astro pivô.

Nikola Jovic renovou contrato com o Heat no início da última semana. O sérvio garantiu uma extensão de quatro anos e por US$62.4 milhões. Ou seja, cerca de US$ 15.6 milhões por ano. Assim, o ala-pivô segue na franquia até o fim da temporada 2029/30, uma vez que ainda resta um ano do contrato atual.

Continua após a publicidade

Jovic chegou ao Miami Heat como a 27ª escolha do Draft de 2022. Apesar de ter sido uma seleção de primeira rodada, o ala demorou para ganhar espaço no elenco de Erik Spoelstra. Nas duas primeiras temporadas, por exemplo, o jovem teve médias de 13.6 e 19.5 minutos, respectivamente. Em 2024/25, porém, ele conseguiu se estabelecer no Heat. Em 46 jogos, sendo dez como titular, ele teve média de 25.1 minutos por jogo. Então, ele registrou 10.7 pontos, 3.9 rebotes e 2.8 assistências, além de 37.1%, sendo a melhor temporada dele na carreira.

Leia mais!

Por outro lado, Kel’el Ware fez uma temporada na NBA após ser selecionado na 15ª posição do Draft de 2024. Em seu primeiro ano, o pivô de 21 anos teve espaço. Isso porque atuou em 64 jogos, sendo 36 como titular ao lado de Bam Adebayo. Como resultado, teve médias de 9.3 pontos, 7.4 rebotes e 1.1 toco em mais de 22 minutos por partida. Então, teve mais espaço que Jovic, que lidou com problemas físicos.

Continua após a publicidade

No duelo contra o Magic, apesar de começar como titular, Kel’el Ware teve mais minutos pelo Heat. Enquanto Nikola Jovic atuou por 12 minutos, o companheiro ficou em quadra por 17. Mesmo assim, ambos terminaram com os mesmos dez pontos. A diferença, no entanto, foi defensiva e em volume de jogo. Ware conseguiu nove rebotes, sendo seis defensivos e teve dez arremessos de quadra, com quatro acertos. O sérvio, por sua vez, pegou apenas três rebotes com seis tentativas de arremessos.

Por fim, vale lembrar que o Heat conta com Precious Achiuwa. O ala-pivô acertou seu retorno ao time de Miami no fim de setembro e pode brigar pela posição ao lado de Bam Adebayo. O vínculo do atleta será válido por uma temporada. Além disso, o jogador de 25 anos vai receber o valor mínimo para veteranos (US$2,6 milhões). Ele chegou para preencher a última vaga no elenco da franquia.

Continua após a publicidade

Mas, ele teve menos minutos que os dois jovens na estreia do Heat na pré-temporada da NBA. O nigeriano atuou por dez minutos, conseguindo cinco pontos e quatro rebotes.

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA