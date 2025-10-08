NBA: Marcus Smart impressiona elenco do Lakers

Marcus Smart é um dos reforços do Los Angeles Lakers para a próxima temporada da NBA. O veterano assinou com a franquia por dois anos no valor de US$11 milhões. Desse modo, deve assumir um papel de liderança no elenco, bem como ser o principal substituto de Luka Doncic na rotação angelina.

O elenco do Lakers, inclusive, já está impressionado com Marcus Smart. Na terça-feira (7), o armador participou do primeiro treino com a camisa da franquia e recebeu elogios de todos. O técnico JJ Redick, por exemplo, revelou que o veterano teve um ótimo desempenho ao lado dos novos colegas.

“Marcus Smart fez a maior parte do treino, inclusindo algumas partes com jogo ao vivo”, disse JJ Redick. “Foi ótimo vê-lo em quadra. Ele foi incrível. Fiquei impressionado com o quanto ele conseguiu manter o nível de intensidade pelo tempo que esteve jogando”.

Vale lembrar que Smart desfalcou o Los Angeles Lakers durante as últimas semanas por conta de uma tendinopatia no tendão de Aquiles. Assim, a equipe técnica optou por preservá-lo dos treinos, bem como dos jogos na fase de amistosos. Por isso, o veterano ficou de fora das duas primeiras partidas de preparação no último fim de semana.

O primeiro treino com o Lakers, desse modo, serviu para Marcus Smart mostrou seus pontos fortes na NBA. O ala-armador Austin Reaves destacou a liderança em quadra do veterano. Segundo o camisa 15, o armador funciona como uma espécie de técnico em quadra.

“Acho que o principal dele é a comunicação, sua liderança”, destacou Austin Reaves. “A forma como ele fala durante o treino, mesmo quando não está participando 100%. A atenção dele aos detalhes, a forma como pode ser um técnico dentro de quadra às vezes. Então, isso é muito importante para nós. É algo nós que precisamos”.

Os treinos iniciais devem servir também para Redick decidir a função de Smart na próxima campanha da NBA. O armador de fato chegou para trazer liderança ao elenco, mas ainda não está claro se ele será titular ou não. À princípio, os rumores apontam que ele pode entrar na segunda unidade, mas o técnico também não descarta tê-lo no quinteto inicial.

Smart, porém, não tem preferência sobre sua função no Lakers. Em coletiva pela equipe, o armador afirmou que seu papel vai muito além da titularidade.

“Não importa”, respondeu Marcus Smart. “Eu estou aqui para vencer, seja qual for o papel. É isso. Mas é como tenho dito, não importa se começo jogando ou vou sair do banco, minha presença será sentida”.

