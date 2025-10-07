Cavaliers tem plano para preservar Lonzo Ball na temporada

Lonzo Ball é a grande novidade do elenco do Cleveland Cavaliers para a temporada que está para começar. Mas, para ser um reforço efetivo, precisa entrar em quadra e jogar. O armador de 27 anos quase teve que encerrar a carreira depois de uma série de lesões nos últimos anos. Por isso, ele confirmou que a franquia traçou um plano para preservá-lo durante a campanha.

“Eu espero atuar, no máximo, uns 20 minutos por partida no início da temporada. Além disso, disputar jogos em noites seguidas está fora de cogitação. Estou fora de back-to-backs, por enquanto. Isso não quer dizer que não vá participar mais para frente, mas, nesse momento, não vai rolar. É assim que deve ser”, revelou o atleta, antes do treino dessa segunda-feira.

Não disputar jogos em dias seguidos já é uma constante para Ball, pois é algo que não faz desde 2021. Então, esse foi um ponto de debate no Cavaliers desde a sua chegada. O time vai ter 14 back-to-backs na campanha e o primeiro deles ocorre antes do fim do mês. O atleta, no entanto, garante que a limitação física não impacta o seu modo de jogar.

“A minha função, a princípio, não muda muito não importa em que time esteja. Eu vou defender, acelerar o ritmo ofensivo, puxar contra-ataques e espaçar a quadra. Mais do que isso, comando o ataque sem cometer erros. É bem simples, pois já atuo assim há muito tempo. Tudo o que eu passei, nesse sentido, não mudou o meu jogo”, resumiu o ex-armador do Chicago Bulls.

Como esperado

A indicação de Lonzo Ball como reforço para a próxima temporada do Cavaliers, antes de tudo, veio do técnico Kenny Atkinson. Ele era um fã de longa data, assim como alguns dirigentes da franquia. Por isso, quando a sua reabilitação se confirmou no Bulls, a equipe mostrou interesse em adquiri-lo via troca. Nos primeiros treinos com o novo time, ele correspondeu.

“Lonzo não está decepcionando em relação às expectativas que tínhamos, pois acho que vimos em quadra tudo o que esperávamos. Ele tem instintos ótimos. Sempre estou empolgado para treinar qualquer jogador na NBA, mas vejo esse cara é alguém que vejo há muito tempo com admiração. É o tipo de encaixe perfeito no nosso sistema”, exaltou o treinador.

Atkinson não foi o único a apontar como Ball parece um “jogador de basquete natural”. Evan Mobley, por exemplo, também notou isso de imediato. “O conjunto de habilidades de Lonzo combinado ao seu tamanho como armador traz algo novo e diferente para a nossa equipe. Além disso, ele parece estar sempre no lugar e hora certos”, resumiu o atual defensor do ano da liga.

Histórico

A preocupação do Cavaliers com a saúde de Lonzo Ball para a próxima temporada é alta com razão. Ele ficou quase três anos fora das quadras depois de passar por três cirurgias de joelho. Incluiu, por exemplo, transplantes de menisco e cartilagem. A situação era tão grave que os 35 jogos que disputou na última campanha foram vistos como uma grande vitória.

Segundo Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain Dealer, o atleta está ciente de que o seu físico exige cuidado. Então, diferente de outros jogadores, ele aceita que não pode estar sempre em quadra. “Lonzo foi parte da discussão do seu plano de saúde. Foi algo colaborativo, em síntese, entre os médicos, dirigentes e o próprio jogador”, explicou o jornalista.

