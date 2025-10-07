Jaylen Brown anima fãs com atualização sobre Jayson Tatum

Jaylen Brown se prepara para começar uma temporada sem Jayson Tatum pela primeira vez em oito anos. Mas vai ser uma campanha inteira de ausência? Cada informação que chega do Boston Celtics aumenta a esperança de que a resposta seja “não”. Brown deu uma atualização animadora sobre o astro depois de ver o colega nos últimos dias.

“Se não soubesse da lesão, eu diria que parece que Jayson vai estar pronto para jogar na estreia da temporada. Creio que isso é só mais uma prova, acima de tudo, da sua ética de trabalho e paixão pelo basquete. Então, não estou nem um pouco surpreso. É o que sempre espero dele, afinal”, elogiou o jogador de 28 anos.

Apesar de não surpreender Brown, a reabilitação do tendão de Aquiles de Tatum vem deixando muita gente em choque. Esse tipo de ruptura costuma afastar atletas por um ano, mas ele já voltou às atividades de quadra após só cinco meses. A reabilitação é descrita por jornalistas e médicos como algo “sem precedentes”.

“Acho que Jayson fez um trabalho incrível, antes de tudo, aceitando a sua jornada de recuperação. O seu esforço no dia a dia é exemplar, mas não só isso. A liderança e a força mental que mostra nos treinamentos e trabalhos físicos tem sido sem igual nos últimos meses”, contou o técnico Joe Mazzulla.

Inspiração

É provável que Jaylen Brown não saiba, mas há mais do que só vontade e determinação na rápida recuperação de Jayson Tatum. O ala passou por cirurgia menos de 15 horas depois da ruptura, o que tem influencia no processo. O médico é um especialista nesse tipo de lesão que criou um tipo de abordagem inovadora que acelera a reabilitação. Mas, ainda assim, nenhuma estratégia funciona sem dedicação.

“Vê-lo se movendo em quadra depois de tão pouco tempo é algo especial. É um prêmio para todo o trabalho de Jayson nos bastidores, pois o seu esforço não diminui quando as câmeras estão desligadas. Assistir à recuperação faz com que a gente até queira treinar um pouco mais”, refletiu o ala Sam Hauser.

É verdade que Hauser pode ser parcial nos elogios, pois já conhece e jogar ao lado de Tatum. Mas até quem chegou agora está em choque com a dedicação do ala. “Ver o seu progresso nos últimos meses tem sido uma experiência inspiradora, certamente. Dizem que nunca houve algo assim, né? Muito especial”, exaltou Josh Minott.

Disputa

Mas, dentro do Celtics, há quem esteja sendo prejudicado por essa rápida reabilitação. O presidente de operações do time, Brad Stevens, não gostou do avanço do processo por causa da disputa que criou. Tatum, afinal, passou a usar o único aparelho de exercício do centro de treinamento que o ex-técnico pode usar.

“Eu fiquei um pouco bravo com Jayson nas últimas semanas porque ele começou a usar a esteira ergométrica. E gosto de usá-la também. Para piorar, parece que nós temos um timing bem parecido. Estou feliz com a sua evolução, mas vivo sendo ‘expulso’ da única esteira que tenho permissão de utilizar no prédio inteiro”, lamentou o dirigente.

