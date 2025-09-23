Jayson Tatum temeu troca do Celtics após lesão

Em entrevista à revista People, Jayson Tatum revelou que, após a grave lesão no tendão de Aquiles, na última temporada, achou que poderia deixar o Boston Celtics em troca. O astro sofreu a contusão no Jogo 4 das semifinais da Conferência Leste, em maio. Então, seu retorno às quadras é incerto. Neste cenário, ele contou os sentimentos e dúvidas que teve com o problema físico.

“Eu literalmente chorei por duas horas. Isso porque muitas coisas passaram pela minha cabeça. ‘Droga, minha carreira acabou? Vou ser trocado? Todos os meus parceiros vão me abandonar?’ Minha carreira no basquete passou diante dos meus olhos. Estou no meu auge, sou um dos melhores jogadores do mundo, mas parecia que tudo tinha sido tirado de mim”, disse Tatum.

Além de revelar temor sobre uma troca do Celtics, Jayson Tatum também expôs o que sentiu no momento da lesão. De acordo com ele, na hora do ocorrido já tinha ideia da gravidade do problema.

“Parecia um tiro. Foi quase como se eu estivesse usando fones de ouvido. O estrondo foi muito alto. Foi tão devastador. Um dia muito triste e ainda não consegui assistir ao replay do lance. Na hora eu pensei: ‘Não, de jeito nenhum isso aconteceu comigo’. Já sabia o que tinha acontecido comigo. Então, comecei a chorar e pensei: ‘Será que algum dia serei o mesmo?’ Aos 27 anos, me sentia invencível. Mas, tudo mudou em um instante”, completou o craque do Boston Celtics.

Vale lembrar que lesões no tendão de Aquiles geralmente exigem de nove a 12 meses de recuperação. Muitas vezes, aliás, tiram os jogadores por uma temporada inteira. Essa era a previsão durante a offseason. Como resultado, o Celtics optou por não se reforçar, aliviar a folha salarial e “aceitar” uma campanha de reconstrução enquanto espera o retorno de sua principal estrela.

Afinal, o Celtics operou nos últimos anos acima do nível de multas da NBA. Mas, sem Tatum, a opção foi fazer troca de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis e não trazer nomes de impacto. Entretanto, o astro deu esperanças à torcida em entrevista ao programa First Take, da ESPN. Isso porque ele não descartou retornar ao time ainda em 2025/26.

“Primeira coisa: eu não disse que não vou jogar nesta temporada. O mais importante é ter recuperação completa. E não estou apressando isso. De jeito nenhum. Mas, também não vou para a reabilitação seis dias por semana à toa”, disse o camisa 0.

Portanto, do temor de uma troca do Celtics, Jayson Tatum passou a ser uma esperança. Mesmo que a equipe não seja considerada uma das favoritas no Leste, ele deixou em aberto a chance de estar apto para disputar os playoffs da NBA.

Por fim, Tatum falou que os jogadores que romperam o tendão de Aquiles na última temporada estão sempre se falando. A campanha passada ficou marcada também pelas lesões de Damian Lillard, Dejounte Murray e Tyrese Haliburton.

“Estamos todos em contato. Dejounte, Dame, Tyrese. Mas, estamos todos em momentos diferentes da nossa recuperação. Mando mensagens para eles o tempo todo. Estamos todos no mesmo barco, afinal”, completou o astro de Boston.

