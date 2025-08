Retorno de Jayson Tatum anima Celtics para playoffs da NBA

Jayson Tatum sofreu grave lesão durante os playoffs da última temporada da NBA e deve ser desfalque do Boston Celtics por longo período. O astro rompeu o tendão de Aquiles e não tem prazo para retornar às quadras. No entanto, de acordo com Steve Bulpett, do portal Heavy Sports, ele pode reforçar a equipe antes do imaginado.

Jayson Tatum esteve presente em um evento, na quinta-feira (31), para jovens jogadores, organizado por Chris Paul. O jornalista revelou que olheiros observaram o craque celta e indicaram o retorno pode acontecer no final da próxima temporada da NBA.

“Não sou médico, mas já vi caras se recuperando de lesão no tendão de Aquiles e ele parecia muito à frente. Fiquei meio chocado ao ver como ele se movimentava bem. Não tenho ideia do isso significa sobre quando ele voltará. Tenho certeza de que ele e a equipe médica do Celtics já tem planos e vai garantir que ele esteja totalmente recuperado quando voltar. Mas, ele parece ótimo agora. Claro, ele não correu nem fez grandes coisas, mas estava em ótima forma”, disse um olheiro a Bulpett.

Então, o jornalista indicou que a chance de Jayson Tatum retornar ao Celtics no fim da fase regular da NBA não foi descartada. Ele ainda relembrou que, por outro lado, o Indiana Pacers já cravou que Tyrese Halliburton está fora de 2025/26 após sofrer uma lesão semelhante no Jogo 7 das Finais. As contusões, aliás, foram com diferença de pouco mais de 30 dias.

Então, com a chance de contar com seu principal astro em 2025/26 pode mudar os planos do Celtics. Isso porque havia indícios de a franquia “abrir mão” da temporada. Agora, sonhar em ter Tatum para os playoffs pode motivar alguma mudança de planejamento.

Vale lembrar que lesões no tendão de Aquiles geralmente exigem de nove a 12 meses de recuperação. Muitas vezes, aliás, tiram os jogadores por uma temporada inteira, como o caso de Haliburton. Então, considerando o tempo mínimo das previsões, Tatum estaria de volta ao Boston Celtics após o All-Star Game de 2026. No pior cenário, disputaria os playoffs, mas sem ritmo de jogo. Ou seja, a previsão otimista da Heavy Sports é que ele consiga estar apto para jogos da fase regular da NBA.

Enquanto isso, antes da primeira noite do Draft, o GM do Celtics, Brad Stevens, falou sobre situação do astro que se recupera da cirurgia feita no último mês. O dirigente pregou cautela com a recuperação da lesão de Tatum e optou por não estipular um prazo para seu retorno ao time.

“Não temos previsão. Não vamos projetar um cronograma para ele por muito, muito tempo. Ele realmente progrediu muito, mas não sei o que isso significa em relação a prazo. Então, isso será conversado com ele e com todos os outros para garantir que, quando ele entrar em quadra, esteja 100% pronto e saudável. Essa será nossa prioridade”, disse Stevens.

