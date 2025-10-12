LaMelo Ball comanda e Hornets vence Mavericks

Rodada ainda com vitórias de Pacers e Hawks

LaMelo Ball Hornets Mavericks Fonte: Reprodução / X

Em duelo amistoso nesse sábado (11), o Charlotte Hornets venceu o Dallas Mavericks com a liderança de LaMelo Ball. O jogo foi equilibrado no Texas, com os titulares das duas equipes atuando até o terceiro período, e com uma reação dos donos da casa que quase alterou o resultado no fim. Além disso, a noite de sábado teve outras duas partidas de pré-temporada.

O Charlotte Hornets venceu seu primeiro duelo em três jogos amistosos. A equipe ainda tem mais dois compromissos de preparação antes do início da campanha de 2025/26. Assim, seu próximo jogo é na quarta-feira (15) contra o Memphis Grizzlies. Do mesmo modo, o Dallas Mavericks também tem mais duas partidas. A próxima, porém, já na segunda-feira (13) contra o Utah Jazz.

Escalações

Charlotte manteve os desfalques de Grant Williams e Josh Green para este jogo. Além disso, Charles Lee tem testado suas opções como pivô e também ao lado de LaMelo Ball no perímetro. Além do astro, jogaram: Brandon Miller, Miles Bridges (ambos titulares assegurados), Collin Sexton e Ryan Kalkbrenner, que atuaram nos lugares de Kon Knueppel e Moussa Diabate.

O Mavericks também manteve os desfalques de Kyrie Irving, Daniel Gafford, Dante Exum e Caleb Martin. O quinteto, então, teve D’Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg (primeira escolha do Draft 2025 da NBA), Anthony Davis e Dereck Lively II. Enquanto Irving seguir fora, esse parece ser o quinteto inicial escolhido por Jason Kidd.

Destaques

Em Charlotte, LaMelo Ball foi o melhor em quadra durante seus 23 minutos em ação. O armador anotou 20 pontos, seis assistências e três rebotes. Em destaque, acima de tudo, a sua eficiência. Ball conseguiu bom aproveitamento, o que deve ser cobrado dele com mais frequência em 2025/26. Foram quatro bolas de três para o craque.

Brandon Miller também foi bem, afinal, anotou 15 pontos e cinco assistências. O jovem ala segue ganhando ritmo, após perder grande parte da última temporada com uma grave lesão. Miles Bridges teve um duplo-duplo e quatro bolas triplas.

Por fim, o garoto Ryan Kalkbrenner aproveitou sua chance como pivô titular e ganhou pontos. Ele anotou 14 pontos e dez rebotes, com boa defesa no aro contra um time cheio de jogadores altos e potentes no garrafão. O Hornets quase entregou uma vantagem de 17 pontos que chegou a diminuir para duas posses no fim, já com reservas em quadra, mas a vitória foi confirmada.

Leia mais!

Dallas teve um jogo mais coletivo. A equipe foi ótima na pressão da bola, forçando muitos turnovers de Charlotte. No entanto, sofreram com os rebotes ofensivos, mesmo com formações mais altas. O cestinha individual foi Klay Thompson, que anotou 14 pontos e arremessou muitas bolas de três em movimento, convertendo quatro no final.

Cooper Flagg teve seus momentos. Mas o melhor foi realmente o segundo quarto, quando em poucos minutos, anotou sete pontos seguidos. Um dos destaques foi sua capacidade de correr a quadra. Em um dos lances, PJ Washington deu um toco, a jogada se seguiu rapidamente com D’Angelo Russell e a primeira escolha do Draft estava livre no aro para a enterrada.

Mas em geral, os titulares sofreram. Tanto que o último quarto veio justamente com os reservas e até com atletas do fundo do banco. Como por exemplo, Jeremiah Robinson-Earl que marcou nove pontos no último período. Porém, a reação não foi concluída e o Mavericks caiu para o Hornets de LaMelo Ball.

(1-2) Charlotte Hornets 120 x 116 Dallas Mavericks (1-1)

Hornets

Jogador PTS REB AST STL BLK
LaMelo Ball 20 3 6 0 1
Miles Bridges 20 11 2 1 0
Brandon Miller 15 2 5 1 0
Ryan Kalkbrenner 14 10 1 0 1
Collin Sexton 12 4 3 0 0

Três pontos: 16/39 (41%) / Ball: 4/8

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Klay Thompson 14 1 0 0 0
Naji Marshall 13 3 4 3 0
Anthony Davis 12 4 1 0 0
PJ Washington 12 2 3 2 2
Cooper Flagg 11 3 4 3 0

Três pontos: 10/27 (37%) / Thompson: 4/7

Outros jogos

Além da vitória do Charlotte Hornets de LaMelo Ball sobre o Dallas Mavericks de Cooper Flagg, a rodada de pré-temporada da NBA desse sábado (11) teve mais dois jogos.

Na reedição das finais da liga, equipes reservas e com jogadores alternativos de Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder se enfrentaram. Vitória de Indiana, com 18 pontos do calouro Taelon Peter. Único titular que atuou dos donos da casa, Bennedict Mathurin também foi destaque com 16 pontos. Enquanto isso, Chris Youngblood e Brooks Barnhizer continuaram sua tendência de bons minutos em Oklahoma City. Porém, a vitória não veio.

Atlanta Hawks e Memphis Grizzlies fizeram jogo com titulares mais regulares. Com poucos desfalques e jogando com rotação séria em grande parte do tempo, o Hawks venceu com 20 pontos de Jalen Johnson. Em meio a uma lista longe de lesionados, Memphis levou a quadra o que tinha de melhor. Mais um bom jogo, sobretudo de Cedric Coward e Jaylen Wells. No entanto, a franquia segue sem vitórias nos amistosos.

(2-2) Oklahoma City Thunder 101 x 116 Indiana Pacers (2-0)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Chris Youngblood 25 5 3 0 0
Brooks Barnhizer 16 11 1 2 0
Ajay Mitchell 16 1 3 2 1
Ousmane Dieng 10 6 3 2 0
Cason Wallace 7 2 2 0 1

Três pontos: 12/37 (32.4%) / Youngblood: 4/9

Pacers

Jogador PTS REB AST STL BLK
Taelon Peter 18 5 5 2 0
Bennedict Mathurin 16 6 1 0 0
Obi Toppin 14 4 3 1 0
Quenton Jackson 14 2 2 0 0
Jarace Walker 10 8 7 1 0

Três pontos: 12/48 (25%) / Peter: 4/8

(1-1) Atlanta Hawks 122 x 116 Memphis Grizzlies (0-3)

Hawks

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jalen Johnson 20 7 2 2 0
Zaccharie Risacher 16 1 2 1 0
Kristaps Porzingis 13 7 2 0 1
Onyeka Okongwu 12 6 1 0 0
Trae Young 11 1 8 0 0

Três pontos: 9/31 (29%) / Risacher: 2/3

Grizzlies

Jogador PTS REB AST STL BLK
Jaylen Wells 15 3 2 1 0
Cedric Coward 15 1 1 1 0
Kentavious Caldwell-Pope 13 5 3 1 0
G.G Jackson 11 3 0 0 2
Santi Aldama 10 10 4 0 0

Três pontos: 14/47 (29.8%) / Caldwell-Pope: 3/4

Comentários
