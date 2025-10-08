Mavericks fecha contrato com ex-jogador do Blazers

Horas após do primeiro jogo na pré-temporada da NBA, o Dallas Mavericks fechou contrato com um ex-jogador do Portland Trail Blazers. Trata-se do armador Dalano Banton, que era agente livre e vai para o seu quinto ano na liga. A franquia anunciou o reforço em publicação nesta terça-feira (7). Ainda no comunicado, informou a dispensa de Matthew Cleveland.

No entanto, no anúncio, o Mavericks não divulgou detalhes do contrato com o ex-jogador do Portland Trail Blazers. Então, é provável que ele chegue por um vínculo chamado Exhibit 10. Ou seja, um acordo de um ano, com salário mínimo, mas não garantido. Então, é uma forma dos times testarem atletas na pré-temporada, pensando no elenco principal ou para a G League.

Em outras palavras, Dalano Banton vai ter a chance de mostrar potencial para o Dallas Mavericks durantes os treinos que antecedem a campanha de 2025/26 da NBA ou nos jogos preparatórios. Se agradar à comissão técnica, pode ficar no time até o fim da temporada. Por outro lado, pode jogar na G League ou ficar sem contrato.

Aos 25 anos, o armador foi a 46ª escolha geral no Draft da NBA de 2021 e começou sua carreira no Toronto Raptors. Após dois anos no Canadá, Banton fez 24 jogos pelo Boston Celtics na temporada 2023/24, antes de ser negociado com o Blazers. Então, ele passou as duas últimas campanhas em Portland.

Leia mais!

Como resultado, fez 97 jogos com o Blazers, sendo 15 como titular, com médias de 10.9 pontos, 2.9 rebotes e 2.8 assistências por jogo. Além disso, teve com aproveitamento de 39.9% nos arremessos de quadra. Seu melhor jogo pelo agora ex-time foi em 2024, contra o Atlanta Hawks, quando marcou 31 pontos, o recorde de sua carreira, com nove assistências e cinco rebotes.

De acordo com Marc Stein, do site Substack, o jogador fez teste por diversos times durante a offseason. Dentre eles, Golden State Warriors e Indiana Pacers. Da mesma forma, times de outras ligas também o sondaram para 2025/26.

Com o contrato firmado com o Mavericks, Dalano Banton deve disputar a 15ª vaga no elenco com Brandon Williams e Dennis Smith Jr. O primeiro tem acordo parcialmente garantido, enquanto o segundo possuí vínculo não garantido. Mas, por ser o último a chegar em Dallas, o ex-jogador do Blazers teria chances mais remotas.

Por fim, Matthew Cleveland, que foi dispensado para a chegada de Banton, participou do primeiro jogo do Mavs na pré-temporada. Na vitória sobre o Oklahoma City Thunder, ele disputou quase 18 minutos. Então, fez sete pontos, quatro rebotes e duas assistências.

