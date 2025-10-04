Dallas Mavericks: previsão real da temporada 2025/26 da NBA

O Dallas Mavericks chega para a temporada 2025/26 da NBA com chances de ir aos playoffs. No entanto, a ausência de Kyrie Irving no começo da campanha pode atrapalhar. O armador deve voltar às quadras em dezembro, mas terá restrição de minutos no começo. Por isso, o time se preocupou em reforçar a posição na agência livre.

Continua após a publicidade

Enquanto Kyrie Irving estiver fora, é possível que D’Angelo Russell será o titular. Entretanto, o técnico Jason Kidd pensa em usar formações diferentes, com o calouro Cooper Flagg na organização. Aliás, Flagg é a grande novidade da equipe para a temporada 2025/26 da NBA.

Primeira escolha do Draft, o ala era o alvo de todos os times de loteria. Dallas conseguiu e, agora, mira em vitórias. Se Cooper Flagg se desenvolver como armador, tudo bem. Mas isso deve acontecer aos poucos, sem tanta pressão. Assim, o Mavericks deve ir de Russell no começo da temporada.

Continua após a publicidade

Claro que um time com Anthony Davis e Dereck Lively (Daniel Gafford) no garrafão, as chances de Dallas vencer são melhores. No entanto, vale lembrar que eles costumam perder muitos jogos por lesões. Aliás, Lively afirmou que cresceu mais no último ano e estaria com 2,21m. Imagine isso.

Para a temporada 2025/26 da NBA, o Mavericks quer brigar pelos playoffs, pois o plano ali é de curto prazo. Os contratos de Klay Thompson, Kyrie Irving e até Anthony Davis mostram isso. Então, é tentar vencer o máximo que puder na próxima campanha para entrar em 2026/27 na briga pelo título.

Continua após a publicidade

Caras novas

D’Angelo Russell (G), Ryan Nembhard (G), Dennis Smith (G), Cooper Flagg (F), Moussa Cisse (C)

Principais perdas

Spencer Dinwiddie (G), Olivier-Maxence Prosper (F), Kessler Edwards (F)

Titulares e rotação do Mavericks em 2025/26

G Kyrie Irving (D’Angelo Russell)

G Klay Thompson

F Cooper Flagg

F Anthony Davis

C Dereck Lively

Continua após a publicidade

D’Angelo Russell, Max Christie, Najie Marshall, Daniel Gafford, PJ Washington

Técnico: Jason Kidd

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso C 45 Moussa Cisse 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) G 00 Max Christie 6 ft 5 in (1.96 m) 190 lb (86 kg) G/F 35 Matthew Cleveland 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) F/C 3 Anthony Davis 6 ft 10 in (2.08 m) 253 lb (115 kg) G 0 Dante Exum 6 ft 5 in (1.96 m) 214 lb (97 kg) F 32 Cooper Flagg 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) F/C 21 Daniel Gafford 6 ft 10 in (2.08 m) 265 lb (120 kg) G 1 Jaden Hardy 6 ft 3 in (1.91 m) 198 lb (90 kg) G 11 Kyrie Irving 6 ft 2 in (1.88 m) 195 lb (88 kg) G – Miles Kelly (TW) 6 ft 6 in (1.98 m) 190 lb (86 kg) C 2 Dereck Lively 7 ft 1 in (2.16 m) 230 lb (104 kg) F 13 Naji Marshall 6 ft 6 in (1.98 m) 220 lb (100 kg) F 16 Caleb Martin 6 ft 5 in (1.96 m) 205 lb (93 kg) G 9 Ryan Nembhard (TW) 6 ft 0 in (1.83 m) 180 lb (82 kg) F/C 7 Dwight Powell 6 ft 10 in (2.08 m) 240 lb (109 kg) G 5 D’Angelo Russell 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) G 31 Klay Thompson 6 ft 5 in (1.96 m) 220 lb (100 kg) F 25 P. J. Washington 6 ft 6 in (1.98 m) 230 lb (104 kg) G 10 Brandon Williams 6 ft 1 in (1.85 m) 190 lb (86 kg)

Mavericks quer ir direto aos playoffs da NBA na temporada 2025/26

É fato que o Mavericks tem um problema sem Irving no começo da temporada, mas o time conta com outras ótimas opções. Para ter uma ideia, PJ Washington vem do banco na nova campanha. Em termos de profundidade, Dallas não vê um elenco assim há muito tempo.

Continua após a publicidade

E brigar pelo top seis é algo possível, desde que as lesões não atrapalhem tanto. O que não pode é todo mundo do garrafão se machucar ao mesmo tempo, como na última temporada da NBA. O Mavs possui em Anthony Davis o seu principal nome e precisa que ele esteja em quadra por 70 jogos ou mais para ir direto.

Mas mesmo que Irving não esteja disponível, o Mavericks vai de D’Angelo Russell, que comete poucos erros de ataque e ajuda nos arremessos de três como quarta ou quinta opção ofensiva. Para isso, Russell é ótimo e por um valor muito bom. Então, do banco devem vir caras como Dennis Smith (se ficar), Jaden Hardy e, claro, Ryan Nembhard (two-way).

Continua após a publicidade

A parte boa é que Cooper Flagg não precisa chegar para a sua primeira temporada da NBA como o grande jogador do Mavs. Ele pode se desenvolver sem tanta pressa ou pressão. Mas a bola vai passar muito por ele, especialmente no começo da campanha.

Dallas Mavericks em 2025/26

Atributos Nota Titulares 95 Estrelas 95 Sexto homem 70 Reservas 90 Profundidade 95 Ataque 95 Defesa 95 Técnico 70 Lesões* 50 Conferência 70 Total 82.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

Continua após a publicidade

O Mavericks tem uma das melhores rotações da NBA e o técnico Jason Kidd pode usar isso para vencer na temporada 2025/26. A equipe conta com vários jogadores experientes, enquanto os jovens são muito talentosos.

A única coisa que não deixa o Mavericks mais acima no Oeste é que a concorrência é muito grande, pois os melhores times da NBA estão ali. Então, é fazer um bom trabalho na fase regular e brigar nos playoffs.

O que o Mavericks pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Ficar na zona de classificação e os primeiros lugares do play-in parece o mais certo para o Mavericks em 2025/26. Pode fazer mais, mas com um Oeste “casca de banana” e sem Kyrie Irving no começo, Dallas pode não chegar ao topo. É um grande time no papel, mas precisa estar em quadra, livre de lesões.

Continua após a publicidade

Palpite: sétimo lugar no Oeste

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA