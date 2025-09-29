Boston Celtics: previsão real da temporada 2025/26 da NBA

Tudo mudou, mas deve ser por pouco tempo. O Boston Celtics está perto de ter um “ano sabático”, mas quer usar a temporada 2025/26 da NBA para fazer testes. Claro que as saídas de Kristaps Porzingis, Al Horford e Jrue Holiday serão sentidas, mas nada se compara a Jayson Tatum. Ele não saiu, só que está fora de toda a nova campanha da liga.

O Celtics até pode pensar em ir aos playoffs da NBA em 2025/26, mas a que custo? O time tem a própria escolha de Draft para um recrutamento que deve ser ainda melhor do que o de 2025. Então, por que não “pisar no freio” em um ano? E foi exatamente o que a direção fez.

Afinal, foi assim que Porzingis e Holiday saíram, deixando a folha de pagamento muito mais leve. Claro que as multas da NBA assustam, mas vale arriscar tudo sem Jayson Tatum para ficar com um quarto, quinto ou sexto lugar do Leste em 2025/26? Foi esse tipo de pergunta que a direção se fez ao ver Tatum fora.

Portanto, a nova temporada serve para o Celtics testar jovens talentos. Enquanto isso, pode fazer mais trocas para deixar a folha salarial sem as taxas que a NBA cobra por ultrapassar os limites. A ideia até lá será com Jaylen Brown comandando o time, o que deve render algumas vitórias no começo da temporada 2025/26. Mas mais do que isso, será uma grande surpresa.

É o Leste da NBA, mas a queda de qualidade no elenco do Celtics deixa a temporada 2025/26 apenas como um período para elevar os níveis de Derrick White e, especialmente, Payton Pritchard como líderes. Afinal, o time vai precisar muito deles na campanha seguinte.

Caras novas

Chris Boucher (F), Anfernee Simons (G), Josh Minnot (G/F), Luka Garza (C), Hugo Gonzalez (G), Amari Williams (C)

Principais perdas

Al Horford (F/C), Kristaps Porzingis (C/F), Jrue Holiday (G), Luke Kornet (C)

Titulares e rotação do Celtics em 2025/26

G Payton Pritchard

G Derrick White

F Jaylen Brown

F Chris Boucher

C Neemias Queta

Anfernee Simons, Sam Hauser, Jordan Walsh

Técnico: Joe Mazzulla

Elenco

Pos N° Jogador Altura Peso F/C 20 Chris Boucher 6 ft 9 in (2.06 m) 200 lb (91 kg) G/F 7 Jaylen Brown 6 ft 6 in (1.98 m) 223 lb (101 kg) C 52 Luka Garza 6 ft 10 in (2.08 m) 243 lb (110 kg) G 28 Hugo González 6 ft 6 in (1.98 m) 200 lb (91 kg) F 30 Sam Hauser 6 ft 7 in (2.01 m) 217 lb (98 kg) G/F 12 RJ Luis Jr. (TW) 6 ft 7 in (2.01 m) 215 lb (98 kg) F 8 Josh Minott 6 ft 8 in (2.03 m) 205 lb (93 kg) G 11 Payton Pritchard 6 ft 1 in (1.85 m) 195 lb (88 kg) C 88 Neemias Queta 7 ft 0 in (2.13 m) 248 lb (112 kg) G/F 55 Baylor Scheierman 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) G 29 Max Shulga (TW) 6 ft 5 in (1.96 m) 210 lb (95 kg) G 4 Anfernee Simons 6 ft 3 in (1.91 m) 200 lb (91 kg) F 0 Jayson Tatum 6 ft 8 in (2.03 m) 210 lb (95 kg) C 26 Xavier Tillman 6 ft 7 in (2.01 m) 245 lb (111 kg) F 27 Jordan Walsh 6 ft 6 in (1.98 m) 205 lb (93 kg) G 9 Derrick White 6 ft 4 in (1.93 m) 190 lb (86 kg) F/C 77 Amari Williams (TW) 7 ft 0 in (2.13 m) 262 lb (119 kg)

Celtics quer testar elenco em 2025/26

Claro que não é mais um ano de briga por título, então o papo aqui é de se preparar para as próximas campanhas. A direção do Celtics não faz bobagens na NBA há muito tempo, prova dos últimos nove anos que renderam ao menos a semifinal do Leste em oito deles.

As multas da NBA foram pauta para a diretoria do Celtics antes da temporada 2025/26. Então, como todo mundo sabe que se ficar por vários anos pagando taxas, as implicações são enormes. E nem é só financeiramente, pois os times perdem escolhas ou ficam com suas picks “congeladas”, sem poder usar em trocas.

Não se surpreenda com duas coisas: primeiro, o Celtics deve começar a temporada com vitórias e dar sinais de que vai brigar por playoffs na NBA. Tem time para estar na luta, pelo menos. Mas, ao longo da campanha, alguns jogadores devem atuar aqui e ali para dar sinais de que não é um tank. Depois do All-Star Game, portanto, vamos ver cada vez menos jogos de titulares e mais aparições de caras como Jordan Walsh e o calouro Hugo Gonzalez.

E pense no seguinte: por mais que Neemias Queta seja um bom pivô, ele era apenas a quarta opção até então. Sem Horford, Porzingis e Kornet, ele subiu para o posto de titular. É a sua grande chance na NBA.

Boston Celtics em 2025/26

Atributos Nota Titulares 80 Estrelas 75 Sexto homem 55 Reservas 20 Profundidade 15 Ataque 90 Defesa 80 Técnico 70 Lesões* 40 Conferência 100 Total 62.5

*Quanto maior o índice de lesões aqui, menor a chance de que os jogadores se machuquem ou sejam poupados.

O Celtics tem um quinteto que poderia levar o time aos playoffs da NBA na temporada 2025/26, mas a profundidade de seu banco é muito questionável e não existem reservas de qualidade para todas as posições. E o time ainda fez trocas na agência livre para “aliviar o bolso” depois das saídas dos titulares.

De novo, dava para buscar os mata-matas da NBA, mas não é o objetivo do Celtics em 2025/26. É sobre ter seus principais jogadores saudáveis para o ano seguinte e voltar a lutar pelo título.

O que o Celtics pode fazer na temporada 2025/26 da NBA

Nada. É uma temporada para analisar o que o elenco pode oferecer para os próximos anos na NBA. O Celtics tem tudo para voltar a brigar pelos primeiros lugares daqui um ano, então é o momento de esperar. E ainda tem o mercado de 2026, que promete ter astros saindo de seus times. Enquanto isso, pode trocar Anfernee Simons para aliviar as finanças ou, ainda, estender se seu saldo for positivo até fevereiro.

Palpite: 13° lugar no Leste

