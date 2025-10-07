Em estreia de Cooper Flagg, Mavericks vence Thunder

Amistosos de segunda-feira tiveram vitórias de Nuggets, Spurs, Pistons, Rockets e Bucks

Cooper Flagg Mavericks Thunder Fonte: Reprodução / X

Cooper Flagg estreou pelo Dallas Mavericks na pré-temporada em vitória no duelo contra o Oklahoma City Thunder. O duelo marcou o primeiro jogo da badala escolha número um do Draft de 2025, ao lado de Anthony Davis, Klay Thompson e outros astros. A rodada dessa segunda-feira (6) ainda contou com outros cinco jogos amistosos.

Dallas agora tem uma longa folga. Afinal, a equipe só volta a atuar no próximo sábado (11) em jogo contra o Charlotte Hornets. Oklahoma que teve duas partidas em dois dias, folga até a quinta-feira (9) quando enfrenta o mesmo Hornets.

Escalações

Dallas foi para o jogo com muitos de seus craques. Mas também haviam alguns desfalques. Kyrie Irving que está fora do começo da campanha não atuou, além de nomes como por exemplo, Daniel Gafford, Dante Exum, Caleb Martin e Brandon Williams. O quinteto inicial do Mavericks contra o Thunder foi formado por D’Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flagg, Anthony Davis e Dereck Lively II.

O Thunder esteve ainda mais desfalcado. Após não escalar os titulares no jogo de ontem contra o Hornets, Oklahoma seguiu na mesma pegada para um incomum back-to-back de pré-temporada. Todos os titulares ficaram de fora, além de Alex Caruso, Aaron Wiggins, Branden Carlson e outros. Assim, o quinteto inicial do Thunder contra o Mavericks de Cooper Flagg teve Cason Wallace, Isaiah Joe, Brooks Barnhizer, Ousmane Dieng e Jaylin Williams.

Destaques

Em Dallas, é claro que as maiores atenções foram para o jovem astro. O que se destacou, acima de tudo, foi a versatilidade de Flagg. Afinal, o ala começou com um lindo toco na cobertura após o Thunder envolver Dereck Lively em uma posse e tirá-lo do garrafão. Mas não parou por ai. Ele jogou como armador, criando vantagens e lidando com a alta pressão na bola do campeão da NBA de maneira incrível.

No ataque, ele entregou bandejas em transição, bolas de três parado, criou o próprio chute também. Então, uma atuação que expõe o nível da qualidade do ala como um dos prospectos mais completos que vimos nos últimos anos.

Enquanto os titulares jogaram no primeiro tempo, o tamanho posicional de Dallas foi realmente assustador. Além de Flagg, Anthony Davis e Dereck Lively dominaram na defesa. Do outro lado, um ótimo ritmo também para os jogadores reservas em termos ofensivos. Uma atuação muito eficiente de PJ Washington, e sobretudo, de Max Christie.

Na volta para o segundo tempo, o jogo até ficou mais próximo com a reação de Oklahoma que manteve sua curta rotação ativa ao longo de toda noite. Mas a vantagem que chegou a ser de 32 pontos antes do intervalo, se manteve.

Do lado do Thunder, uma rotação muito quebrada devido a tantos desfalques. Mas mesmo assim, houve espaço para bons destaques.

Brooks Barnhizer talvez seja a principal novidade. Calouro de segunda rodada, ele atuou muito bem tanto contra Charlotte no domingo, quanto contra o Mavericks nessa segunda. Fez 16 pontos, já demonstra ótimo encaixe na defesa por pressão do Thunder e ainda assim, também se destacou nos rebotes.

Jaylin Williams e Ousmane Dieng, opções que nem sempre estão em quadra na rotação de Mark Daigneault, tem aproveitado para fazer seu nomes nesses duelos. O pivô que costuma ser mais utilizado, acertou outras quatro bolas de três após ter destaque nesse sentido no último jogo. Dieng não teve noite quente nos arremessos, mas participou de todos os processos, desde rebotes até a construção de jogadas.

Porém, apesar de uma reação tardia, os reservas do Thunder não conseguiram outra vitória dessa vez.

(1-1) Oklahoma City Thunder 89 x 106 Dallas Mavericks (1-0)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK
Brooks Barnhizer 16 7 2 1 0
Jaylin Williams 14 6 2 0 2
Ousmane Dieng 12 7 6 2 0
Jazian Gortman 12 4 2 1 0
Cason Wallace 8 6 2 1 1

Três pontos: 14/51 (27.5%) / Williams: 4/11

Mavericks

Jogador PTS REB AST STL BLK
PJ Washington 14 3 1 0 1
Max Christie 12 2 3 0 0
Jaden Hardy 12 3 1 1 0
Cooper Flagg 10 6 3 0 1
Anthony Davis 7 7 1 0 2

Três pontos: 11/35 (31.4%) / Hardy: 3/8

Outros jogos

A rodada de amistosos dessa segunda contou com mais cinco duelos, além da vitória do Mavericks sobre o Thunder na estreia de Cooper Flagg.

Teve a vitória do Milwaukee Bucks sobre o Miami Heat, na estreia de Myles Turner. O Detroit Pistons virou sobre o Memphis Grizzlies em grande noite de Cade Cunningham. Não teve estreia de Kevin Durant, mas Amen Thompson e Reed Sheppard foram bem na vitória do Houston Rockets sobre o Atlanta Hawks, que estreou Kristaps Porzingis e Nickeil Alexander-Walker.

Além disso, o San Antonio Spurs venceu o time chinês do Guangzhou Loong-Lions. Aleatório não? Pois saiba que Victor Oladipo e Frank Kaminsky estavam por lá. Mas foi Victor Wembanyama que brilhou. Por fim, o Denver Nuggets superou o Toronto Raptors em jogo que marcou a estreia de Brandon Ingram na franquia canadense.

(1-0) Milwaukee Bucks 103 x 93 Miami Heat (0-2)

Milwaukee

Jogador PTS REB AST STL BLK
Pete Nance 15 3 2 2 0
Gary Trent Jr. 11 0 2 1 1
Kevin Porter Jr. 10 2 4 1 1
Ryan Rollins 10 3 2 1 0
AJ Green 9 2 0 0 0

Três pontos: 13/41 (31.7%) / Nance: 4/7

Miami

Jogador PTS REB AST STL BLK
Kel’el Ware 18 13 0 1 0
Norman Powell 18 2 1 0 0
Nikola Jovic 9 8 7 2 0
Jaime Jaquez Jr. 9 4 3 0 0
Keshad Johnson 8 7 5 0 0

Três pontos: 8/28 (28.6%) / Powell: 3/6

(0-1) Atlanta Hawks 113 x 120 Houston Rockets (1-0)

Atlanta

Jogador PTS REB AST STL BLK
Nickeil Alexander-Walker 13 1 3 1 0
Jalen Johnson 11 2 0 2 2
Onyeka Okongwu 11 1 1 1 0
Trae Young 9 2 8 0 0
Dyson Daniels 8 3 5 2 1

Três pontos: 15/47 (31.9%) / Alexander-Walker: 3/6

Houston

Jogador PTS REB AST STL BLK
Alperen Sengun 19 5 6 0 2
JD Davison 17 3 4 0 0
Amen Thompson 11 1 3 1 0
Tari Eason 10 6 2 0 0
Jabari Smith Jr. 9 6 1 0 0

Três pontos: 14/34 (41.2%) / Davison: 5/7

(1-0) Detroit Pistons 128 x 112 Memphis Grizzlies (0-1)

Detroit

Jogador PTS REB AST STL BLK
Cade Cunningham 20 3 4 2 0
Tobias Harris 13 4 2 2 0
Isaiah Stewart 12 4 0 0 1
Tolu Smith 11 11 2 0 1
Chaz Lanier 11 3 0 0 1

Três pontos: 14/39 (35.9%) / Lanier: 3/5

Memphis

Jogador PTS REB AST STL BLK
Ty Jerome 16 4 3 2 0
Kentavious Caldwell-Pope 15 2 3 0 0
Scotty Pippen Jr. 13 2 3 1 0
PJ Hall 10 3 0 3 1
Vince Williams Jr. 10 0 1 0 2

Três pontos: 20/49 (40.8%) / Wells: 3/8

(0-1) Guangzhou Loong-Lions 88 x 119 San Antonio Spurs (1-0)

Guangzhou

Jogador PTS REB AST STL BLK
Frank Kaminsky 22 7 0 1 1
Victor Oladipo 20 5 3 5 1
Chen Guohao 14 3 0 0 0
Guan Ziyu 6 2 2 0 0
Tim Frazier 5 1 5 0 0

Três pontos: 11/34 (32.4%) / Kaminsky: 5/10

San Antonio

Jogador PTS REB AST STL BLK
Luke Kornet 16 4 1 0 0
Keldon Johnson 16 2 0 1 1
Julian Champagnie 16 4 2 2 0
Carter Bryant 15 1 1 1 0
Victor Wembanyama 9 10 7 0 3

Três pontos: 15/38 (39.5%) / Champagnie: 4/7

(1-1) Denver Nuggets 112 x 108 Toronto Raptors (0-1)

Denver

Jogador PTS REB AST STL BLK
Christian Braun 19 2 2 2 0
Nikola Jokic 17 6 5 1 0
Jamal Murray 17 6 5 1 0
Cam Johnson 11 4 1 0 1
Julian Strawhter 9 4 1 0 0

Três pontos: 11/29 (37.9%) / Braun: 3/3

Toronto

Jogador PTS REB AST STL BLK
RJ Barrett 19 4 3 1 0
Brandon Ingram 19 1 2 0 0
Sandro Mamukelashvilli 15 6 2 2 0
Jamal Shead 11 1 5 1 0
Immanuel Quickley 8 1 3 1 0

Três pontos: 10/42 (23.8%) / Mamukelashvilli: 3/5

