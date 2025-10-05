NBA: Mavericks testa formação com Cooper Flagg

Em preparação para a temporada da NBA, o técnico Jason Kidd testou um formação alta para o Dallas Mavericks, com a presença de Cooper Flagg. Nos últimos trainos, o calouro foi usado como ala-armador do quinteto inicial. Portanto, colocando Klay Thompson no banco. Além disso, PJ Washington foi o ala, enquanto Anthony Davis e Dereck Lively foram os homens de garrafão.

Ainda se recuperando de lesão, Kyrie Irving deve ser o armador titular quando retornar ao Dallas Mavericks. Enquanto isso, um dos reforços para 2025/26 deve assumir o papel: D’Angelo Russell. O armador defendeu Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets na última temporada e deve iniciar a próxima campanha no quinteto inicial.

Dessa forma, com Cooper Flagg sendo o ala-armador, o Mavericks teria um time alto e com jogadores assumindo posições diferentes na NBA. Isso porque o novato é ala. PJ Washington, por sua vez, atuou como ala-pivô ao longo de sua carreira. Do mesmo modo, Anthony Davis foi usado muitas vezes como pivô, sobretudo no Lakers. Ou seja, com a formação testada por Kidd, apenas Russell estaria em sua posição de origem.

No início de setembro, aliás, Marc Stein, do site Substack, já havia alertado sobre essa formação. Na ocasião, o jornalista disse ter forme convicção de que o Mavericks usaria Flagg como ala-armador e Washington como ala.

“Eu realmente acredito que em algum momento a escalação titular será testada com Cooper [Flagg] na segunda posição e PJ [Washington] na terceira. Tenho uma opinião muito forte sobre isso”, disse Stein à época.

Além disso, o Mavs deve ter boas alternativa no banco. Afinal, ainda há Max Christie, Daniel Gafford e Klay Thompson. Quando Irving voltar, ainda terá D’Angelo Russell como opção.

Vale lembrar que, antes do início dos treinos da NBA, também haviam rumores sobre Cooper Flagg ser usado como armador do Mavericks. A dúvida, neste caso, seria sobre quem sairia do banco entre Klay Thompson e Russell. Com o novato sendo usado como armador, o ídolo do Golden State Warriors seria titular ao seu lado no perímetro. Então, essa deve ser a principal decisão de Kidd nos primeiros jogos.

Tim Bontemps, da ESPN, falou sobre a chance de Flagg ser o armador do time em algumas ocasiões. “Não temos a certeza de que o Mavericks vai escalar Dereck Lively assim que ele estiver recuperado. Lively junto com Anthony Davis, PJ Washington, Klay Thompson e… Cooper Flagg como armador? Temos a certeza de que o time não vai fazer isso? Ou Dallas vai escalar D’Angelo Russell no quinteto titular, com Thompson saindo do banco?”, questionou.

