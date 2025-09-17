Lenda, Dirk Nowitzki faz análise sincera sobre Cooper Flagg

Dirk Nowitzki, assim como qualquer torcedor do Dallas Mavericks, conta os dias para ver Cooper Flagg em quadra. Mas será que o calouro vale tanta atenção mesmo. A lenda da equipe quis tirar a prova e, por isso, mudou a sua rotina. Foi atrás de assistir aos jogos da Universidade de Duke para entender quem era o novato. Com isso, ele chegou a um veredito sincero sobre o que esperar da primeira escolha do draft desse ano.
“A badalação em torno de Cooper, certamente, tem motivo. Eu não sou um espectador de esportes universitários em geral, nem basquete, mas é claro que fui dar uma olhada nesse garoto. Saí impressionado, pois ele vê o jogo de uma forma diferente. Para mim, o céu é o limite para o talento desse jovem”, admitiu o membro do Hall da Fama, em entrevista ao site The Athletic.
Flagg ganhou o status de talento de elite, em particular, pela combinação de inteligência e estilo de jogo multifuncional. Então, ele é um prospecto diferente e mais “concreto” do que a maioria dos talentos geracionais escolhidos no topo do draft. Isso foi, de imediato, o que chamou a atenção de Nowitzki. E o que espera que garanta uma carreira longa na NBA – e, de preferência, no Mavericks – para o jovem.
“Cooper entende o jogo e vê a quadra muito além da sua idade. Nem parece só ter 18 anos. Mas também é atlético e tem técnica apurada. E, além disso, ouvi falar que sua disposição para trabalhar é incrível. Ele é um grande jogador de verdade, então torço para que fique em Dallas por muito tempo. Muito tempo”, reforçou o ex-jogador, um crítico da recente troca de Luka Doncic pela equipe.
Conselhos
Dirk Nowitzki, a princípio, está em uma ótima condição para ajudar Cooper Flagg em seus primeiros passos na NBA. O ídolo texano é um consultor especial da franquia e, se solicitado, pode contribuir em qualquer frente. É verdade que, por enquanto, isso ainda não ocorreu tantas vezes. Mas o veterano avisa que vai ter prazer em ajudar se o novato precisar de orientação.
“Eu diria para Cooper, antes de tudo, manter os olhos e ouvidos bem abertos. Aprender com os veteranos. Ele tem alguns jogadores incríveis no elenco que já possuem muito experiência nessa liga, como Kyrie Irving e Klay Thompson. Então, há conhecimento demais ali. O meu principal conselho seria: faça perguntas, pois isso foi crucial no início da minha carreira”, apontou o ex-ala-pivô.
Mas Nowitzki diz que, se não receber um pedido, prefere não se envolver. Ele já revelou que tem diferenças com a direção atual, mas a franquia está acima de tudo. “Todos em Dallas sabem que estou a um telefonema de distância. Podem contar comigo quando for necessário, pois sou um Mavericks para a vida inteira. Por isso, se Cooper tiver que fazer uma pergunta para mim, eles só precisam ligar”, concluiu.
Nova vida
Nowitzki viveu um choque de realidade, certamente, ao sair da Alemanha para jogar em Dallas aos 19 anos. É claro que, para Flagg, o choque não vai ser tão grande. Não deixa de ser uma mudança, mesmo assim, para alguém que passou a infância no Maine e na Flórida. A lenda da NBA crê que o jovem também vai ter um “abalo” inicial, mas terá o apoio de uma cidade e base de fãs das mais acolhedoras.
“Quando cheguei em Dallas, eu não sabia o que esperar. Mas a verdade é que cresci e virei um homem como parte da comunidade desde o primeiro dia em que pisei aqui. O amor e lealdade que recebi das pessoas nas minhas primeiras temporadas, ao mesmo tempo, significaram tudo para mim. Isso foi o mundo para mim”, relembrou um dos maiores ícones do esporte alemão.
