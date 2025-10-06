NBA: Armador do Thunder vai perder início de temporada

O armador Nikola Topic deve perder o início de temporada da NBA pelo Oklahoma City Thunder. De acordo com a franquia, o jovem precisou passar por um procedimento testicular, por conta de uma lesão sofrida na região. Desse modo, ele deve ser reavaliado em cerca de quatro a seis semanas.

O Thunder acredita que Nikola Topic sofreu a lesão na estreia da pré-temporada da NBA. Contra o Charlotte Hornets, ele marcou dez pontos e sete assistências, na noite de domingo (5). Porém, saiu com o incômodo e precisou passar por cirurgia no dia seguinte.

De acordo com o Thunder, o armador deve passar por uma reavaliação entre e e 17 de novembro. Desse modo, Topic deve perder pelo menos as 15 primeiras partidas da franquia na temporada.

A lesão, assim, adia ainda mais a estreia de Topic com a camisa do Thunder. O sérvio, que foi a 12ª escolha do Draft de 2024, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho e perdeu toda a temporada 2024/25. Desta forma, não conseguiu ajudar na campanha que terminou com o título da franquia em 2025.

Aliás, a expectativa para a estreia do armador na nova temporada da NBA era alta entre torcedores do Oklahoma City Thunder. Ainda após após a Summer League 2025, onde o sérvio teve médias de 10.8 pontos, 5.8 assistências e 3.2 rebotes em seis partidas. Ou seja, ele dava sinais de que ia compor a rotação da franquia em 2025/26.

Leia mais!

O pivô Chet Holmgren, inclusive, estava animado para jogar com o armador na NBA. Na pré-temporada, o campeão pelo Thunder em 2025 comentou sobre Topic após treinos que eles realizaram juntos na offseason. Segundo ele, o sérvio tem uma visão de jogo fora de série, com e sem a bola.

“O que mais chama atenção é a forma como ele vê o jogo mesmo sem a bola nas mãos”, disse Chet Holmgren. “A forma como ele se movimenta, encontra espaços, antecipa as jogadas e solta a bola rapidamente é impressionante para alguém tão jovem. Então, é justamente isso que o destacou desde o início, sua leitura e visão de jogo”.

Por fim, sem Topic, o Thunder estreia na temporada 2025/26 diante do Houston Rockets. O duelo está marcado para 21 de outubro, às 21h30 (horário de Brasília). Portanto, é o início do caminho para a equipe que busca o bicampeonato da NBA.

