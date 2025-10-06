Ja Morant vira dúvida para estreia do Grizzlies na temporada

O astro Ja Morant virou problema para o Memphis Grizzlies antes do primeiro jogo da pré-temporada. Segundo Damichael Cole, do jornal Memphis Commercial Appeal, o armador sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino desse domingo. Com isso, ele fica fora por tempo indeterminado e vai ser reavaliado a cada semana.

O jornalista apurou que o jogador de 26 anos já é desfalque confirmado nas primeiras partidas de preparação do time. Mas a situação fica pior. Afinal, ele virou dúvida para jogar na estreia da equipe na campanha regular, contra o New Orleans Pelicans, no dia 22. Ou seja, o titular só tem pouco mais de duas semanas para se recuperar.

Morant reforça uma longa lista de problemas físicos que atrapalham o Grizzlies. Três atletas já foram ausências nos treinos até agora: Zach Edey, Brandon Clarke e Jaren Jackson Jr. Os dois primeiros já estão confirmados como desfalques para o início da temporada, enquanto o último é dúvida – assim como o armador.

Na ausência do astro, a princípio, a tendência é que Scotty Pippen volte a assumir a posição. Além disso, o recém-chegado Ty Jerome deve chegar com amplo espaço na rotação e até pode ser titular ao lado de Pippen. Espera-se que, na pré-temporada, o novato Javon Small também ganhe minutos para ser testado.

Frustração

A possível ausência no início da temporada é um duro golpe não só para o Grizzlies, mas pessoalmente para Ja Morant. Cole contou que o atleta apontava ficar saudável como um dos seus principais objetivos na campanha que está para começar. Estava confiante disso, como mostrou depois do primeiro treino com o elenco.

“Acho que foi uma das mais duras aberturas de pré-temporada da minha carreira. Mas, ao mesmo tempo, foi a melhor que já tive. É comum que a gente chegue empolgado e ansioso. Por isso, acabe se atrapalhando um pouco com esse excesso de energia. Mas, hoje, eu e o resto do grupo estivemos focados demais”, contou o armador.

A questão física tem sido um grande problema para Morant nos últimos tempos. Ele foi desfalque em 32 jogos da temporada passada por causa de várias lesões, incluindo no tornozelo. Mas, na campanha anterior, a situação foi ainda pior: o jovem só disputou nove partidas antes de passar por uma grave lesão no ombro.

Novo parceiro

A lesão de Morant também deve adiar a sua estreia ao lado de Ty Jerome na NBA. Os dois armadores até já jogaram juntos, mas em campos de treinos quando ainda eram prospectos colegiais. Faz tanto tempo, aliás, que o astro admitiu que nem lembrava disso. Ele aposta que o novo reforço é o tipo de armador perfeito para fazer dupla.

“Em termos de encaixe, eu acho que nós somos uma combinação perfeita. Afinal, os dois podem atuar com ou sem a bola nas mãos e mudar de função. Isso diminuirá a pressão em mim, pois não vou ter que conduzir a bola para o ataque o tempo inteiro. Sinto que nos completamos bem e vamos estar em quadra juntos bastante”, projetou o astro.

