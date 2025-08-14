Após troca, Jaren Jackson quer ser “mais líder” no Grizzlies

A troca de Desmond Bane vai trazer mudanças para Jaren Jackson no Memphis Grizzlies. Quem definiu isso não foi a franquia ou a comissão técnica, mas ele mesmo. O ala-pivô sabe que a saída do colega, a princípio, vai deixar uma lacuna em termos de referência técnica e liderança no elenco. E, por mais que já esteja nesse papel dentro do time, ele mira aumentar essa participação e responsabilidade em 2026.

“Eu estou perto do auge da minha carreira e, por isso, sei que as coisas vão mudar para mim. Sinto que será um bom ponto de partida para uma nova etapa em minha jornada. Vou iniciar a temporada com o foco em ser ainda mais uma liderança para esse grupo e trabalhar com disciplina. Afinal, é assim que creio que posso tentar nos levar a disputar o título”, projetou o defensor, em entrevista à rede NBC Sports.

Nos últimos anos, está claro que o Grizzlies vive uma crise de referência e liderança. O astro Ja Morant deveria ter assumido esse espaço, mas ele “se perdeu” em problemas de conduta e físicos. O técnico Taylor Jenkins, por sua vez, foi demitido pouco antes do início dos playoffs em uma decisão chocante. Jackson entende que, diante de tantas mudanças, precisa ser um ponto de estabilidade e união.

“Cada jogador que estiver dentro do nosso vestiário está nas trincheiras comigo. Então, eu estou pronto para ir à guerra com eles. É preciso entender os hábitos e técnicas de cada um. Será que todos estão dispostos a dividir e se comunicar? É simples, mas não fácil. E já estou preparado para ser um dos líderes desse processo”, cravou o eleito melhor defensor da NBA em 2023.

Sem retorno

O Grizzlies chegou aos playoffs da última temporada via play-in e foi varrido na primeira rodada dos playoffs. O resultado não surpreendeu ninguém, mas, quando lembramos de um passado recente, pode ser difícil de entender. Afinal, o jovem elenco foi vice-líder do Oeste e esteve perto de chegar às finais de conferência há só três anos. Como retomar, então, aquele ponto? Para Jaren Jackson, esse não deve ser o foco da equipe.

“Antes de tudo, eu não acho que o objetivo deva ser voltar ao que já fomos antes. Penso que a gente deve trabalhar para dar um passo de cada vez e, com isso, melhorar a cada dia. Pois isso é o que fazíamos naquela época, em síntese. Creio que é assim que vamos chegar ao patamar de que estamos falando aqui. Não queremos retornar a um estágio, mas ir além”, garantiu o jogador de 25 anos.

Jackson está comprometido com a melhora do Grizzlies porque, com uma retomada ou não, vai ser um dos pilares do elenco por muito tempo. O defensor reestruturou o seu contrato com a equipe e, assim, vai seguir em Memphis até 2030. Receberá US$240 milhões garantidos nesse novo vínculo.

Negócios

A NBA soube com surpresa que o Grizzlies fechava a troca com Desmond Bane, antes do draft, mas Jaren Jackson não se chocou. É claro que o ala-pivô não sabia que havia intenção de negociar o colega. Mas, depois de sete temporadas, ele aprendeu que ser profissional nessa liga tem detalhes próprios. Você cria vínculos com as pessoas e faz amizades, mas precisa estar pronto para qualquer reviravolta.

“Eu não fiquei tão surpreso assim, para ser sincero. É claro que, a princípio, sentimos o baque quando um irmão de time vai embora. As pessoas nos veem só como jogadores, mas somos seres humanos. Então, ele vai fazer falta. Mas, no fim das contas, tudo são negócios. Essa liga é um negócio e, ao mesmo tempo, todos somos adultos”, concluiu a referência do Grizzlies.

