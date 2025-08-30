Grizzlies vê Jaylen Wells como o próximo Desmond Bane

De acordo com o site Clutch Points. o Memphis Grizzlies deve usar o jovem Jaylen Wells como substituto de Desmond Bane. Isso porque o ala-armador foi trocado no início da agência livre para o Orlando Magic após cinco anos da franquia. Enquanto isso, o jovem disputou sua primeira temporada na NBA, mas foi bem.

Continua após a publicidade

Ainda segundo o portal, o Grizzlies está se mobilizando para que Jaylen Wells seja a próxima boa surpresa após Desmond Bane. Afinal, o antigo jogador da equipe foi selecionado na 30ª posição do Draft de 2020. Da mesma forma, a atual promessa do time a 39ª escolha de 2024. Ou seja, posições baixas para jogadores que podem assumir protagonismos nas equipes.

“O Memphis Grizzlies está se unindo em torno de Jaylen Wells para lidar com a tarefa. Todos estão animados com a forma como Wells, um ala em seu segundo ano e escolhido na segunda rodada, assumirá o lugar de Bane. Selecionado na 39ª posição geral, a rápida ascensão e o jogo completo do jogador de 22 anos convenceram todos em Memphis de que a busca por uma ameaça de perímetro e defensor principal acabou”, publicou o Clutch Points.

Continua após a publicidade

Jaylen Wells começou bem sua trajetória na NBA após apenas cinco jogos banco antes de assumir como titular. Assim, atuou em 79 jogos, sendo 74 no quinteto inicial. Dessa forma, teve médias de 10.4 pontos e 3.4 rebotes em 25.9 minutos por partida. Além disso, conseguiu aproveitamento de 42,5% nos arremessos de quadra e 35,2% nas bolas de três.

Leia mais!

Vale lembrar que a troca de Bane surpreendeu. Afinal, o Orlando Magic enviou Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony, quatro escolhas de primeira rodada, além de um swap. Ou seja, direito de inverter seleção. Mas o que mais surpreende na troca é o fato de não haver nenhuma proteção nas quatro picks entre Magic e Grizzlies.

Continua após a publicidade

Para ter uma ideia, esse é o tipo de negócio que times fazem por astros na NBA. Embora Bane seja um ótimo jogador, ele jamais foi ao All-Star Game ou teve prêmio de algo similar. No máximo, time ideal de calouros, em 2021. Então, a missão de Wells em substituir a estrela do Grizzlies não será fácil. Desmond Bane é um cestinha, com ótimo aproveitamento em arremessos. Em 2024/25, ele teve médias de 19.2 pontos, 6.1 rebotes, 5.3 assistências e 39.1% de acerto em três pontos.

Por outro lado, mesmo sendo uma escolha de segunda rodada, Wells surpreendeu em seu primeiro ano na liga. Ele foi eleito para o time ideal de calouros e disputou a corrida ao prêmio de novato do ano até o fim da temporada. Agora, deve ser parte do perímetro titular do Grizzlies ao lado de Ja Morant.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA