NBA: Dyson Daniels e Hawks seguem longe de extensão

De acordo com Marc Stein, insider de NBA do portal Substack, Dyson Daniels e Atlanta Hawks seguem longe de um acordo quanto a uma extensão de contrato. Segundo o jornalista, o ala-armador busca vencimentos anuais de US$30 milhões. No entanto, a franquia não parece disposta a pagar esse valor. Jogador e franquia, aliás, têm até o dia 20 de outubro (data-limite imposta pela NBA) para fecharem uma extensão prévia.

“Ouvi dizer que há, de fato, alguma distância entre Dyson Daniels e o Hawks nos estágios iniciais das negociações. A franquia, por um lado, certamente poderia argumentar que ainda não viu o quão eficaz Daniels pode ser nos playoffs, dada a inconsistência dele nos arremessos”.

“No entanto, também é verdade que Daniels é o jogador que mais evoluiu na NBA. Além disso, ele foi finalista ao prêmio de melhor defensor em 2024/25. Portanto, ele pode ser um agente livre restrito em alta na próxima offseason, se chegar a esse ponto”, disse o jornalista.

Oitava escolha do Draft de 2022 da NBA, Dyson Daniels chegou ao Hawks na offseason de 2024, após duas temporadas sem brilho no New Orleans Pelicans. Com pouco espaço na rotação de Willie Green, o ala-armador fez parte da troca que levou Dejounte Murray para New Orleans. Até o momento, ele já disputou 196 jogos na liga.

Em Atlanta, Daniels caiu nas graças do técnico Quin Snyder e “desabrochou” na NBA. Titular do Hawks, ele alcançou médias de 14,1 pontos, 5,9 rebotes, 4,4 assistências e três roubos de bola. Desse modo, ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP) e foi eleito para o quinteto ideal de defesa. Além disso, ele terminou em segundo na votação para defensor do ano, atrás apenas de Evan Mobley, do Cleveland Cavaliers.

Apesar da temporada medíocre do Hawks, que caiu no play-in para o Miami Heat, o australiano de 22 anos ganhou destaque. Daniels, aliás, liderou a NBA em roubos de bola, com 229 em 76 partidas. Dessa forma, ele se tornou o primeiro jogador da liga, no século, a alcançar essa marca. Em 2025/26, o ala-armador vai receber US$7,7 milhões em salários. Esse valor é referente ao último ano do seu contrato de calouro.

Vale lembrar que, em 2024, o Hawks fechou a extensão de contrato de Jalen Johnson na data-limite. Na época, o ala-pivô assinou um vínculo de US$150 milhões por cinco temporadas. Ou seja, um valor semelhante ao que Daniels deseja receber.

Mas nesta offseason, o time de Atlanta está cauteloso nas negociações. Afinal, o astro Trae Young e a franquia não chegaram a um acordo para a extensão de contrato. Desse modo é possível que o Hawks decida esperar os playoffs de 2026 da NBA para dar um novo contrato a Dyson Daniels.

