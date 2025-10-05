Jogador do Celtics garante que Thunder foi beneficiado pela NBA

Um jogador do Boston Celtics fez uma declaração polêmica a respeito do Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA. Nesse sábado (4), Payton Pritchard falou sobre a fisicalidade nos treinos do Celtics. De acordo com o armador, as atividades estão mais intensas nesta pré-temporada. Tanto que ele apareceu para a entrevista coletiva com um corte enorme no pescoço. Além disso, Pritchard fez um paralelo com o que o Thunder fez nos últimos playoffs.

“O nosso treino foi muito físico. Definitivamente, foi uma guerra. Queremos aumentar nossa intensidade defensiva, pressão na bola. Estou cansado, mas é bom levar o corpo ao limite para nos prepararmos para a temporada. Estamos nos esforçando muito nos treinos. Sou o mesmo cara que chegou aqui. Faminto, motivado e pronto para dar mais um passo e ajudar o Celtics a vencer”.

“Então, veja o exemplo do Thunder, atual campeão. Eles se safam com muitas faltas, violência física, coisas assim. A NBA, nos playoffs, está permitindo muito mais violência física. A fisicalidade precisa acontecer. Mas você precisa aprender a jogar com ela e ser mais físico. Estamos enfatizando isso e tem sido bom”, garantiu o jogador de 27 anos.

Com relação ao que disse o jogador do Celtics, o Thunder foi o terceiro time em faltas cometidas nos últimos playoffs da NBA. A média de Oklahoma, aliás, foi de 21,3 por jogo. Desse modo ficou atrás apenas de Detroit Pistons (22,8) e Indiana Pacers (23,3). Já a equipe de Boston foi a quinta menos faltosa, com uma média de 19,5 por duelo.

Vale lembrar que, em 2024/25, o Thunder teve a melhor defesa da NBA. Afinal, a equipe sofreu 106,6 pontos a cada 100 posses de bola. Dessa forma, Oklahoma emplacou dois jogadores nos times ideais de defesa (Lu Dort e Jalen Williams). O Celtics, por sua vez, teve a quarta defesa mais eficiente, com 110,1 pontos sofridos por 100 posses. No entanto, nenhum atleta de Boston foi eleito para os quintetos defensivos.

Ganhador do prêmio de melhor reserva da última temporada, Payton Pritchard vai iniciar a próxima campanha como titular. Assim, ele assume a vaga de Jrue Holiday, que deixou o Celtics após uma troca para o Portland Trail Blazers.

Em cinco temporadas pelo time de Boston, Pritchard já atuou em 347 jogos, sendo apenas 17 como titular. Em 2024/25, ele fez a melhor temporada da carreira: 14,3 pontos, 3,8 rebotes, 3,5 assistências, além de um aproveitamento de quase 41% nas bolas de três. O armador tem contrato com o Celtics até 2028. Assim, nas próximas três campanhas, ele vai receber US$23,3 milhões em salários.

Nada de ano sábatico

PAra 2025/26, o Celtics promoveu mudanças no elenco por causa da ausência do astro Jayson Tatum. A franquia reduziu a folha salarial e, assim, o elenco ficou mais fraco. Pritchard, no entanto, recusa a narrativa de “ano sabático”. Desde que chegou ao time, o camisa 11 sempre chegou aos playoffs. A intensidade nos treinos é um sinal de que Boston não vai descansar na temporada.

“Eu nunca estive em uma equipe em que o foco não fosse tentar competir por títulos. Só há um objetivo sempre, então não vai ser diferente agora. As pessoas podem dizer que vamos tirar uma temporada de folga, mas não é assim. Enquanto competidor, eu nunca vou pensar dessa forma. Ainda mais em Boston”.

“Este é um ano para provarmos que demos um passo adiante e mostrarmos que ainda somos um time. Nós vamos reunir forças, criar uma unidade dentro de quadra e, com isso, competir em alto nível. O pensamento é vencer cada jogo para fazer uma grande campanha e ser campeão. Então, definitivamente, esse não vai ser um ano sabático”, cravou o armador, em entrevista ao site Celtics Blog.

