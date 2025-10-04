NBA: Reforço do Spurs se impressiona com Victor Wembanyama

Um dos reforços do San Antonio Spurs para a próxima campanha da NBA, Luke Kornet está impressionado com Victor Wembanyama. Após um treino de pré-temporada, o pivô elogiou a ética de trabalho do jovem francês. Além disso, Kornet disse que o companheiro é um talento geracional que se atenta aos detalhes. Assim, o céu é o limite para Wembanyama.

“Honestamente, o que mais impressionou é a ética de trabalho e o quanto ele se esforça em todos os treinos, como ele tem disposição. Tipo, é claro que o talento dele salta aos olhos, todos veem isso. Todos sabem que ele é geracional, mas ele vai te provar isso no dia a dia também. Então, acho que quando você tem esse tipo de ética e atenção aos detalhes, é só uma questão de tempo até que tudo se encaixe”.

“Ele é muito jovem. É assustador pensar no nível que ele vai chegar. Victor tem muito espaço para crescer, mas é essa atitude, esse nível de trabalho que faz a diferença”, disse o campeão da NBA pelo Boston Celtics (2024).

Kornet, que assinou um contrato de quatro temporadas com o Spurs nesta offseason da NBA, está ansioso para jogar ao lado de Victor Wembanyama. Pelo acordo, ele vai receber US$ milhões em salários. A princípio, o pivô de 30 anos deverá ser reserva. Mas em alguns momentos dos jogos, a dupla vai dividir a quadra. Kornet, aliás, já teve a experiência de atuar com outro pivô em sua época de Celtics.

“Nós estamos ansiosos para atuar juntos. Tive a sorte de jogar com Kristaps Porzingis e Al Horford. Acho que ter dois protetores de aro pode dar muita versatilidade ao nosso time. E também vai dificultar as coisas para os adversários. Além disso, vai ser divertido tentar descobrir como será o encaixe ofensivo”, afirmou o novo camisa 7 do Spurs.

Wembanyama, por sua vez, já cravou que o time de San Antonio terá a melhor rotação de protetores de aro da NBA. Em 2024/25, ele liderou a liga em tocos (3,8 por jogo). Já Kornet deu um toco por partida, vindo do banco do Celtics.

“Com Luke, não é nem otimismo. É necessidade. Nossa combinação… Enfim, nós teremos uma das melhores, aliás, a melhor rotação de protetores de aro da liga”, disse Wembanyama.

Veterano de oito temporadas, Kornet já disputou 353 jogos na NBA. Na última campanha, ele teve médias de seis pontos e 5,3 rebotes, em cerca de 19 minutos por partida. Agora, em San Antonio, o pivô espera ajudar o time a encerrar um incômodo jejum. Afinal, o Spurs não chegou aos playoffs nas últimas seis campanhas.

