Shaedon Sharpe negocia novo contrato com Blazers

O jovem Shaedon Sharpe negocia um novo contrato com o Portland Trail Blazers. O prazo para extensões prévias na NBA expira no dia 20 de outubro. Ou seja, as partes têm duas semanas para fecharem um acordo.

Continua após a publicidade

De acordo com Jake Fischer, do portal Substack, o jogador de 22 anos deseja receber US$100 milhões por quatro temporadas. Mas segundo o jornalista, a oferta inicial do Blazers foi de US$90 milhões. Desse modo, a tendência é que Sharpe e a franquia cheguem a um denominador comum nos próximos dias.

“Shaedon Sharpe deve assinar uma extensão de contrato com o Blazers. De início, Portland ofereceu US$90 milhões. Mas os executivos da liga esperam que o canadense receba o mesmo contrato de Josh Giddey com o Chicago Bulls. Portanto, US$100 milhões por quatro anos”, informou Fischer.

Continua após a publicidade

Caso Sharpe e Blazers não fechem a extensão prévia, o jogador será agente livre restrito em 2026. Ou seja, o time de Portland poderá cobrir todas as ofertas pelo camisa 17, na offseason do ano que vem.

Sétima escolha do Draft de 2022, Sharpe já fez 184 jogos na NBA. Suas médias, até o momento, são de US$14,3 pontos, 3,9 rebotes e 2,1 assistências. Em 2025/26, ele vai para o último ano do contrato de calouro. Assim, o seu salário será de US$8,4 milhões. Portanto, o canadense deverá triplicar os vencimentos anuais com a extensão.

Continua após a publicidade

Leia mais!

A última temporada foi a melhor de Sharpe no Blazers. Titular em 52 dos 72 jogos que disputou, o ala-armador foi o segundo cestinha da equipe, atrás apenas de Anfernee Simons. O canadense, então, alcançou 18,5 pontos, 4,5 rebotes e 2,8 assistências por partida. Nos dez jogos finais da campanha, o camisa 17 teve médias de 25,3 pontos, 6,6 rebotes e 3,5 assistências.

Com a saída de Simons para o Boston Celtics, Shaedon Sharpe deverá ser a principal peça ofensiva do Blazers em 2025/26. A princípio, o time de Portland conta com o jovem canadense e Deni Avdija para carregarem o ataque. Por isso, a expectativa é que Sharpe “exploda” de vez na próxima temporada da NBA.

Continua após a publicidade

Vale lembrar que, nesta offseason, o Blazers acertou a chegada de dois veteranos. Damian Lillard retornou ao time após duas temporadas no Milwaukee Bucks. No entanto, o armador de 35 anos vai perder a próxima campanha. O motivo é uma grave lesão no tendão de Aquiles, que ele sofreu nos últimos playoffs.

Além disso, o Blazers adquiriu Jrue Holiday na troca que envolveu Simons. O jogador de 35 anos, aliás, será o armador titular pelo menos no começo da campanha. Afinal, o jovem Scoot Henderson vai desfalcar a equipe pelo menos no primeiro mês da temporada.

Continua após a publicidade

Siga nossas redes sociais

Todas as informações da NBA estão nas redes sociais do Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Confira todo o nosso conteúdo, mas não se esqueça de seguir a gente por lá.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA