Boletim de rumores e trocas da NBA (13/10)

2/11 VICTOR OLADIPO DE VOLTA À NBA? - O ala-armador Victor Oladipo planeja o retorno para a NBA nesta temporada. Recuperado de uma série de lesões, o atleta de 33 anos pertence ao time chinês Guangzhou Loong Lions, que está realizando uma série de partidas contra franquias da NBA neste mês. O jogador comentou sobre a possibilidade de retorno. "As pessoas mostram interesse, mas, novamente, com a disputa do novo CBA (Chinese Basketball Association), com contratos e outras coisas, as pessoas não podem fazer muito. Então, o tempo dirá quando a oportunidade se apresentar, estarei pronto para isso”, destacou Oladipo, em entrevista a Sam Yip do portal HoopsHyde. Foto: Reprodução / X

3/11 KEVIN LOVE DE SAÍDA DO JAZZ? - De acordo com o jornalista Jake Fischer, do Bleacher Report, o Utah Jazz poderia tentar uma troca do veterano Kevin Love antes de partir para uma dispensa. Fischer aponta que times estão percebendo o movimento do Jazz ao dar minutos a Love na pré-temporada e que isso seria para servir como uma "vitrine". É fato que o retorno de uma negociação por Love pode não ser dos melhores, mas potencialmente levaria uma escolha de segunda rodada. Até o momento, o campeão da NBA de 2016 com o Cleveland Cavaliers tem contrato expirante de US$4.1 milhões. Foto: Reprodução / X

4/11 THUNDER FECHA COM PIVÔ RUSSO - O pivô Viktor Lakhin é o novo reforço do Oklahoma City Thunder, atual campeão da NBA. O russo de 2,10m tem como destaque a terceira posição em uma lista de prospectos da ESPN 2025 na categoria de jogadores que não foram convocados. De acordo com a matéria Lakhin se tornou um pivô versátil. Ele é um passador inteligente e preciso, consegue acertar bolas de três pontos e sabe jogar no garrafão”. O pivô de 24 anos jogou três temporadas em Cincinnati antes de se transferir para o Clemson Tigers Center. Lakhin disputou 34 jogos pelos Tigers em 2024/25, tendo médias de 11,4 pontos, 6,4 rebotes e 1,5 assistência. Foto: Reprodução / X

5/11 BULLS NÃO DEVE ESTENDER CONTRATO DE TERRY - O contrato do ala Dalen Terry no Chicago Bulls encerra nesta temporada. No entanto, não há rumores de uma extensão de contrato. Representantes de Terry não tiveram diálogos com dirigentes do Bulls sobre um novo acordo. O atleta de 23 anos foi selecionado na 18ª posição do Draft de 2022, gerando uma certa expectativa sobre a sua carreira. Contudo, até o momento não demonstra ser um jogador de rotação confiável. Dalen Terry participou de 73 partidas na temporada passada, com média de 4,5 pontos e 1,3 assistência. Foto: Reprodução / X

6/11 LAKERS E SUNS QUERIAM CONTRATAR BRUCE BROWN - Reforço do Denver Nuggets, Bruce Brown foi alvo de contratação do Los Angeles Lakers e Phoenix Suns. A situação veio após o término do contrato com o New Orleans Pelicans nesta temporada. Campeão com o Nuggets na temporada 2022-23, o ala de 29 anos disputou sete temporadas na NBA por Detroit Pistons, Brooklyn Nets, Nuggets, Pacers, Raptors e Pelicans. Na última temporada, Brown jogou 41 jogos e teve médias de 8,3 pontos, 4,0 rebotes e 2,0 assistências. O ala voltou ao Nuggets sob contrato anual de US$3,1 milhões. Foto: Reprodução / X

7/11 THUNDER NÃO TEM INTERESSE EM TROCA POR GIANNIS ANTETOKOUNMPO - Giannis Antetokounmpo não está no radar do atual campeão Oklahoma City Thunder nesta temporada. De acordo com o jornalista Chris Mannix, da Sports Illustrated, a possibilidade de Antetokounmpo sair do Bucks é bem provável, tendo equipes monitorando atentamente a situação. Contudo, o Thunder não possui interesse na contratação do atleta duas vezes MVP da NBA. Foto: Reprodução / X

8/11 RUSSELL WESTBROOK NÃO QUER JOGAR FORA DOS EUA - De acordo com o jornalista Marc Stein, do Substack, Russell Westbrook teria zero interesse em jogar fora dos EUA. O armador ainda deseja seguir na NBA, mas encontra dificuldades para fechar acordos. Por enquanto, o único time que teve interesse no atleta foi o Sacramento Kings. No entanto, a equipe precisa fazer uma troca de jogadores de perímetro para receber Westbrook. Isso porque a franquia não teria minutos para o veterano. Sacramento conta com 14 jogadores sob contrato regular. Ou seja, ainda é possível fechar sua contratação. Foto: Reprodução / X

9/11 SUNS PODE NÃO ESTENDER ACORDO DE MARK WILLIAMS - A passagem do pivô Mark Williams pelo Phoenix Suns pode não ser duradoura. Isso porque a franquia prefere acumular mais uma temporada completa de dados sobre Williams antes de uma possível assinatura de extensão de contrato. Phoenix adquiriu o pivô em uma troca enviando Vasilije Micić, os direitos de draft de Liam McNeeley e uma escolha de primeira rodada do draft de 2029 para o Charlotte Hornets. Foto: Reprodução / X

10/11 SIXERS DEVE DAR CONTRATO A MARJON BEAUCHAMP - O ala MarJon Beauchamp está a prestes de ser anunciado o novo reforço do Philadelphia 76ers para a temporada 2025/26. Apesar de não ter assinado o contrato ainda, há rumores de que Beauchamp concordou com o contrato Exhibit 10 com o Sixers. O atleta de 25 anos havia sido dispensado pelo Portland Trail Blazers na última terça-feira, que ainda pretende negociar um acordo melhor. Foto: Reprodução / X